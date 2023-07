Smart compie 25 anni, un traguardo importante per un marchio rivoluzionario.

Ha letteralmente riscritto la storia dell’automotive, proponendo nuove soluzioni per la mobilità, grazie alle sue citycar intelligenti, in primis la fortwo, smart ha conquistato a partire dal 1998, milioni di automobilisti.

Da qualche mese il brand automobilistico tedesco ha presentato la nuova smart #1, SUV completamente elettrico, commercializzato in 13 Paesi europei, un modello con il quale smart vuole continuare a riscrivere la storia, con il chiaro intento di rispettare il pianeta, offrendo nuove alimentazioni a zero emissioni.

Smart: un libro da collezione e una mostra itinerante

In occasione dei suoi primi 25 anni, smart ha realizzato un libro da collezione “Always unconventional”, una raccolta che rievoca tutti i momenti fondamentali del marchio, con al centro la storia, l’arte e l’immagine relative a un’auto rivoluzionaria.

Smart è un marchio non convenzionale, così come lo sono tutti i suoi prodotti, le persone e le storie raccontate all’interno del libro. Il volume sarà presentato in anteprima assoluta allo IAA di Monaco di Baviera, in scena dal 5 al 10 settembre, in quella occasione i visitatori del salone potranno anche scoprire l’esclusiva limited edition realizzata per il 25° anniversario di smart.

"Sorprendere con concept non convenzionali in grado di offrire una risposta alle sfide della mobilità urbana è sempre stato l'elemento distintivo di smart ", ha dichiarato Dirk Adelmann, CEO smart Europe GmbH. "Con la nostra nuova generazione di veicoli, portiamo avanti un ulteriore step dello spirito smart maturato negli ultimi 25 anni. Oggi smart è sinonimo di elettrico puro e di soluzioni di connettività complete per favorire lo stile di vita metropolitano del futuro."