La smart EQ fortwo torna sul mercato, in un numero limitato di esemplari.

Una delle citycar più desiderate di sempre, dopo aver lasciato spazio alle sorelle più grandi, tecnologiche e potenti, rientra sul mercato attraverso la rete di usato certificato della Casa della Stella a Tre Punte.

A rilanciarla sui media, attraverso campagne ad hoc, un claim evocativo: “Ancora two?”.

smart EQ fortwo vive la sua seconda giovinezza

Una bella opportunità per chi non vuole rinunciare a un’auto elettrica nata e pensata per la città, la EQ è perfetta per districarsi nel traffico caotico di tutte le grandi città. Ha dimensioni ultracompatte, è sicura, agile e nella sua ultima versione, ha una tecnologia chiaramente derivata dalle Mercedes-Benz di classe superiore.

Attraverso la rete dell’usato garantito, e nell’attesa che una #2 possa inserirsi tra la #1 e la #3, SUV e SUV Fastback, la EQ fortwo, ritorna nelle concessionarie.

Un’autonomia che consente di soddisfare le esigenze di spostamento casa – ufficio, un’elettronica evoluta e un look che sebbene si sia evoluto nel tempo, mantiene intatto quel fascino ed eleganza che da sempre contraddistingue una smart.

Un’auto divenuta nel tempo anche un oggetto di moda, Roma è stata la città che più di ogni altra, ha accolto smart e le sue molteplici edizioni speciali, con un consenso di pubblico stupefacente.

Giuseppe Vario, Responsabile Usato di Mercedes-Benz Italia: “Con questa campagna, realizzata in collaborazione con la nostra captive, offriamo una nuova chance per salire a bordo di smart EQ fortwo, attraverso una proposta di finanziamento estremamente vantaggiosa, con prodotti garantiti e certificati dal nostro programma di usato. Assicuriamo così un acquisto affidabile e trasparente, con 36 mesi di garanzia, ai fan della nostra inimitabile citycar: quelli che ‘lasciarti non è possibile…”.