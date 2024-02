Stellantis conferma la propria leadership nei veicoli commerciali

Parte bene il 2024 per i veicoli commerciali Stellantis che confermano la propria leadership nel mercato italiano.

FIAT Professional è stato il brand che ha realizzato la miglior performance con una quota del 25,5% posizionando al 1° e al 3° posto dei veicoli più venduti in Italia rispettivamente Ducato e Doblò van.

“Il nuovo anno è partito bene, ha dichiarato Gianluca Zampese, Direttore della Business Unit Veicoli Commerciali di Stellantis in Italia, abbiamo confermato la nostra leadership grazie al sostegno di una rete di vendita che offre le soluzioni migliori per tutti i nostri clienti. Il 2024 sarà un anno importante perché caratterizzato dal rinnovo senza precedenti dell’intera gamma di furgoni con 12 modelli in tutti i segmenti per i marchi Citroën, FIAT Professional, Opel e Peugeot. Oltre al ri nnovamento del prodotto saremo supportati d alla strategia di Stellantis Pro One per la crescita del nostro mercato che è particolarmente competitivo”.

Stellantis ha chiuso il primo mese del 2024 con oltre 7.500 immatricolazioni pari ad una quota del 42,5%.