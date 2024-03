Stellantis conferma anche nel mese di febbraio la sua leadership nei veicoli commerciali in Italia.

Con quasi 2.000 immatricolazioni e una quota di crescita del 26,4%, secondi i dati forniti da Dataforce, Fiat Profesional, marchio del Gruppo Stellantis, lo scorso mese di febbraio ha venduto circa 7.500 unità.

Cresce di 0,3 punti percentuali rispetto all’analogo mese del 2023, il best seller di mercato dei veicoli commerciali in Italia è il Fiat Professional Ducato con quasi 2.000 immatricolazioni.

Prodotto nello stabilimento di Atessa, il Ducato ha una quota di mercato del 26,4% in crescita di 2 punti percentuali rispetto allo scorso anno.

Nello stesso segmento di mercato sono presenti anche il Peugeot Boxer, Citroen Jumper e Opel Movano, tutti prodotti nello stesso stabilimento.

Gianluca Zampese, Direttore della Business Unit Veicoli Commerciali di Stellantis Italia conferma la leadership del Gruppo, na crescita che in gran parte è dovuto al successo riscosso dall’iconico Ducato prodotto nello stabilimento di Atessa: “A febbraio abbiamo confermato la nostra leadership in Italia grazie ai risultati in crescita di Fiat Professional e in particolare dell’iconico Ducato made in Atessa, con il supporto di tutti gli altri brand. Ringrazio la nostra rete di vendita, che svolge un ruolo fondamentale nel saper offrire le migliori soluzioni alle esigenze complesse dei professionisti del trasporto e nella qualità del servizio di assistenza”.

Ottimo il lavoro svolto anche dalla rete vendita, in grado di offrire le migliori soluzioni per le esigenze complesse del trasporto, in primis per un’attività e qualità premium del servizio di assistenza.