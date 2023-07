Stellantis e Samsung: una nuova gigafacotry negli Stati Uniti

Stellantis e Samsung realizzeranno un nuovo stabilimento per la produzione di batterie entro il 2027.

L’obiettivo che rientra nel piano Dare Forward è quello di arrivare a una capacità produttiva annua iniziale di 34 gigawattora, Stellantis e Samsung già in passato, a maggio 2022, avevano dichiarato il loto intento di realizzare un primo stabilimento per la produzione di batterie negli Stati Uniti a Kokomo, in Indiana.

Stellantis e Samsung: verso la realizzazione di una seconda gigafactory

La prima Gigafactory frutto della partnership tra le due grandi realtà leader nei rispettivi segmenti di mercato, nascerà entro il 2025 e avrà una capacità di 33 gigawattora, un target ben superiore a quanto stabilito inizialmente (23 GWh).

“Questo nuovo stabilimento contribuirà a raggiungere il nostro ambizioso obiettivo di offrire almeno 25 nuovi veicoli elettrici a batteria per il mercato nordamericano entro la fine di questo decennio”, ha dichiarato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “Stiamo continuando a incrementare la nostra capacità negli Stati Uniti in collaborazione con il nostro prezioso partner Samsung SDI e stiamo compiendo i prossimi passi per raggiungere l’obiettivo di azzerare le nostre emissioni di carbonio entro il 2038.”

“Lo scorso anno, con la creazione della joint venture con Stellantis, abbiamo gettato solide basi per consolidare la nostra presenza in Nord America,” ha sottolineato il Presidente e CEO di Samsung SDI Yoon-ho Choi. “Il secondo stabilimento consentirà di accelerare il nostro sviluppo nel mercato statunitense e aiuterà Stellantis a portare avanti la transizione elettrica negli Stati Uniti, fornendo prodotti con i massimi livelli di sicurezza e qualità.”