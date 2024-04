Stellantis è pronta a un’offensiva senza precedenti.

In occasione della Convention di Torino con i CEO Global di tutti i brand e il COO della Regione Enlarged Europe, Stellantis ha mostrato in anteprima 36 modelli e prototipi che saranno commercializzati nel corso dei prossimi tre anni, in Italia e nel Mondo.

All’Italian Heritage Day di Torino, hanno partecipato oltre 300 titolari di concessionarie e delle Reti Distrigo di Stellantis. Presenti anche 200 dipendenti di Stellantis.

Un appuntamento che ha consentito al Gruppo automobilistico, di svelare le strategie commerciali per il 2024 e soprattutto anticipare i 36 nuovi modelli o prototipi che saranno lanciati sul mercato italiano e nel resto del mondo a partire da quest’anno nell’ambito del piano strategico a lungo termine Dare Forward 2030.

Un evento unico mai organizzato prima da Stellantis a livello Mondiale.

Torino torna così a essere uno dei tre centri strategici del Gruppo oltre alla Francia e agli Stati Uniti. Erano presenti anche Jean-Philippe Imparato (Alfa Romeo e Stellantis Pro One), Luca Napolitano (Lancia), Olivier Francois (Fiat e DS Automobiles), Linda Jackson (Peugeot), Thierry Koskas (Citroen), Florian Huttel (Opel), Antonio Filosofa (Jeep) e Uwe Hochgeschurtz, COO della Regione Enlarged Europe di Stellantis.

Stellantis: 36 nuovi modelli

Nel corso dei prossimi tre anni, saranno lanciate o debutteranno entro l’anno in Italia:

• Abarth 600 BEV

• Alfa Romeo Milano BEV e MHEV

• Nuova Citroen C3

• Nuova Citroen C3 Aircross

• Nuova C4 MHEV

• DS Nuova E-DS BEV

• Fiat Nuova Pandina

• Fiat 600 MHEV

• Lancia Nuova Ypsilon BEV e MHEV

• Jeep Avenger e-Hybrid

• Jeep Avenger 4xe

• Nuova Opel Frontera

• Nuova Grandland BEV e Hybrid

• Peugeot 208

• Peugeot 3008

• Peugeot 5008 BEV e Hybrid.

“Questi – ha dichiarato Santo Ficili – sono solo i modelli che arriveranno a breve nelle concessionarie ma, ciò che è più importante, è che la nostra Rete ha potuto vedere una visione di lungo periodo, caratterizzata da emozioni, entusiasmo e concretezza, che ci permette di dire che il futuro è una sfida che possiamo e dobbiamo vincere insieme. L’Italia è tra i Paesi con la Rete più importante in Europa e questo è un aspetto fondamentale per la crescita del nostro Mercato e dell’intera Europa”.