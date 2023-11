Stellantis inaugura il suo primo HUB di Economia Circolare a Torino

Stellantis ha inaugurato il suo primo HUB di Economia Circolare denominato SUTAIN era situato all’interno del comprensorio di Mirafiori (Torino).

Un approccio a 360 gradi per concretizzare e rendere possibili per proprie ambizioni in Economia Circolare, Stellantis adotta così un approccio basato sulla strategia delle 4R: Reman (rigenerazione), Repair (riparazione), Reuse (riutilizzo) e Recycle (riciclo).

Un HUB all’avanguardia il cui compito sarà quello di estendere la vita dei componenti e veicoli e quando questo non sarà più possibile riciclare il materiale rigenerandolo, il tutto potrà avvenire con il semplice smontaggio dei veicoli a fine vita.

Quattro le attività dell’HUB di Economia Circolare del Gruppo Stellantis

• Rigenerazione: i componenti usati, usurati o difettosi (motori, cambi, batterie etc..) vengono smontati, puliti e rigenerati secondo le specifiche OEM originali, il tutto senza comprometterne la qualità. Sarà possibile gestire oltre 50.000 ricambi rigenerati entro il 2025 e 150.000 entro il 2030;

• Riciclo / Centro di selezione: circa 2,5 milioni di componenti usati andranno a rifornire le attività di rigenerazione e riciclo nello stabilimento per poi arrivare a 8 milioni di unità entro il 2030;

• Ricondizionamento del veicolo: riparare carrozzerie sia a livello meccanico utilizzando i ricambi rigenerazioni, nuovi o usati, sia il corpo macchina per poi essere nuovamente introdotti nel mercato dell’usato tramite SPOTICAR;

• Smontaggio dei veicoli: alla fine del loro ciclo vita, i veicoli saranno completamente smontati per essere riutilizzati per la rigenerazione o riciclo di nuovi pezzi e materiali.

L’HUB di Economia Circolare di Stellantis raggiungerà la sua neutralità carbonica entro il 2038.