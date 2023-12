Stellantis sviluppa servizi connessi all'avanguardia

Grazie allo sviluppo software e alla collaborazione di partner selezionati, Stellantis offre ai propri clienti un' ampia gamma di applicazioni per la sicurezza, il supporto in caso di emergenza, la manutenzione digitale, l'intrattenimento e la navigazione avanzata.

"Negli ultimi anni il mercato dell'auto - ha commentato Santo Ficili, Managing Director di Stellantis in Italia - ha affrontato sfide impegnative, in gran parte legate ai cambiamenti che la mobilità e i veicoli stanno affrontando. Ora che l'innovazione si è consolidata, la prossima sfida è in realtà un ritorno a una nuova normalità, con auto sempre più connesse e in grado di soddisfare livelli di sicurezza stringenti, semplificando la vita a bordo".

“L'Italia è un mercato importante per Stellantis e l’obbiettivo del Gruppo è quello di offrire sull'80% dei veicoli venduti in Europa la funzionalità connesse” ha dichiarato Marco Cocchia - Head of EU Business Connected services . “I veicoli Stellantis dispongono di applicazioni e servizi che consentono di personalizzare l’esperienza di guida, garantendo tranquillità, risparmio di tempo e denaro” .

I servizi connessi Stellantis sono soluzioni digitali per interagire in modo sempre più semplice ed efficiente

I servizi connessi attualmente disponibili comprendono:

- My Alert che avvisa e supporta i clienti in caso di furto.

- Remote-Controls che serve per comandare a distanza diverse funzioni come il blocco e lo sblocco delle porte

- OnDemand services che consente a terzi di fornire servizi sul veicolo, come la ricarica, la ricezione di un pacco nel bagagliaio o il lavaggio dell'auto, il tutto a distanza.

- E-ROUTES, una nuova applicazione di navigazione per smartphone con dati dinamici, progettata per i veicoli completamente elettrici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

- Voice interactions on board, una funzione dinamica che utilizza i comandi vocali, tramite Amazon Alexa Voice Service o ChatGPT