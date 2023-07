Stellantis: una strategia diversificata per i semiconduttori

Diversificare l’approvvigionamento dei semiconduttori per far fronte a esigenze future, Stellantis introduce una nuova strategia. [meta description]

Stellantis continua nella sua avanzata verso il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal piano Dare Forward 2030. I semiconduttori sono una componente fondamentale nella produzione di auto elettriche, perché parte vitale dei sistemi di sicurezza e funzionalità.

L’obiettivo di Stellantis è quello di attuare una strategia diversificata che consenta la fornitura a lungo termine di microchip, una componente essenziale nel settore automotive. La strategia è stata sviluppata da un team interfunzionale e si basa sulla valutazione delle esigenze dei clienti in termini di funzionalità tecnologiche avanzate e di una forte attenzione alla realizzazione degli obiettivi definiti all’interno del piano Dare Forward 2030.

Stellantis e la nuova strategia sui semiconduttori

Ampliare e creare un database di semiconduttori che ne descriva il contenuto, valutare i rischi e rimuovere in modo proattivo i componenti legacy, prevedere la domanda a lungo termine in modo da agire sui fornitori di chip e sulle fonderie di silicio, implementare la diversificazione dei chip, al fine di far fronte a future carenze.

“Una strategia efficace per i semiconduttori richiede una profonda conoscenza degli stessi componenti e dell’industria”, ha dichiarato Maxime Picat, Chief Purchasing and Supply Chain Officer di Stellantis .“Nelle nostre auto abbiamo centinaia di semiconduttori molto diversi tra loro. Abbiamo costruito un ecosistema completo per ridurre il rischio che un chip mancante possa bloccare le nostre linee. Allo stesso tempo, le funzionalità essenziali dei veicoli dipendono direttamente dall’innovazione e dalle prestazioni dei singoli dispositivi. I MOSFET SiC aumentano l’autonomia dei nostri veicoli elettrici, mentre le prestazioni di calcolo di un SoC all’avanguardia sono essenziali per l’esperienza e la sicurezza del cliente.”