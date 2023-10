Subaru BRZ Touge: 60 esemplari!

Sarà prodotta in soli 60 esemplari la Subaru BRZ Touge, coupé da oltre 230 cavalli.

Subaru BRZ fa il suo debutto sul mercato italiano con una versione speciale che sarà realizzata in soli 60 esemplari.

Con una lunghezza di 4,265 metri, una larghezza di 1,775 metri, un’altezza di 1,31 metri, la nuova Subaru BRZ Touge è equipaggiata con un motore 2.4 litri, un D-4S aspirato, capace di scaricare al suolo una potenza di 234 CV a 7.000 giri/min per una coppia massima di 250 Nm a 3.700 giri.

Rispetto al modello da cui deriva, può disporre di 34 CV in più per 45 Nm aggiuntivi. La velocità massima è di 226 km/h e nel classico 0-100 km/h impiega 6,3 secondi, diventando così la Subaru più scattante.

Subaru BRZ Touge: un rapporto peso/potenza strepitoso

Con il suo baricentro abbassato di 4 mm, il passo maggiorato di 5 mm, la coupé giapponese può vantare una straordinaria guidabilità, la BRZ Touge ha un peso di 1.295 kg.

Esclusiva la sua livrea Blue Pearl che si ispira alle auto di un tempo prodotte dalla Casa, è facilmente riconoscibile per tutta una serie di esclusivi dettagli, come i cerchi OZ da 18 pollici color oro a 6 razze, che ben si abbinano con il colore della carrozzeria, i coprimozzi con ideogramma Touge di colore rosso, simbolo appositamente creato per l’occasione ed i terminali di scarico Supersprint sui quali è stato inciso al laser il nome di questa speciale edizione.

Disponibili anche diversi kit estetici che includono uno splitter anteriore, minigonne laterali e spoiler posteriore, tutti firmati STI e rigorosamente provenienti dal Giappone.

Sul battitacco è riportato il nome della versione ed il numero progressivo di produzione della vettura. Il prezzo di listino partirà da 49.500 euro.