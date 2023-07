Subaru Corporation celebra il suo 70° anniversario

Subaru ha festeggiato il 15 luglio il suo settantesimo anniversario.

Era il 1917 quando fu fondato l’Aircraft Research Laboratory, realtà che poi diventerà in seguito a una riorganizzazione, Nakajima Aircraft Co. Lt.d e che dal 1° Aprile 2017 ha assunto la denominazione di Subaru Corporation.

A partire dalla sua nascita, il brand giapponese si è espanso in diversi settori, l’automotive è l’attività principale unitamente a quella aerospaziale, seguono la produzione di autobus e attività di edilizia abitativa prefabbricata. Ad oggi il core business Subaru è l’attività nell’automotive e nell’aerospaziale.

Subaru: nel 1958 nasce la prima minicar

Era il 1958 quando la Subaru presenta la sua prima minicar, un veicolo progettato per soddisfare il concetto del governo giapponese di dar vita a un’auto del popolo. Nel 1972 fu presentato il primo veicolo a trazione integrale (AWD) prodotto in serie in Giappone: Legacy sarà la prima station wagon che darà il via a un boom senza precedenti per una tipologia di carrozzeria capace di ospitare comodamente fino a cinque persone.

Nel corso della sua storia, Subaru ha presentato diverse novità, tra cui l’EyeSight (nel 2008), la BRZ (2011) e la Solterra (2022), il primo SUV a propulsione completamente elettrica, entrambi sviluppati in collaborazione con Toyota Motor Corporation.

Nel corso degli anni il successo Subaru è evidente, i veicoli con trazione AWD hanno superato le 20 milioni di unità vendute (dato fino al 12/2021), mentre le vendite cumulative di veicoli equipaggiati con EyeSight, hanno superato i 5 milioni di esemplari.

Subaru nel settore aerospaziale

Nel 1958 il Marchio giapponese nel settore aerospaziale ha realizzato il primo volo del T-1, aereo a reazione in Giappone, Subaru ha così partecipato allo sviluppo di aeromobili nazionale e programmi di sviluppo congiunto internazionali, con l’obiettivo di far crescere le sue tre principali attività: programmi per la difesa, programmi commerciali come il Boeing 787 e il lancio di programmi dedicati ad elicotteri come l’UH-2.