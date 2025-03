Subaru si conferma un riferimento nel settore automobilistico per la sicurezza, conquistando tre prestigiosi riconoscimenti dall’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).

Le Subaru SOLTERRA, ASCENT e FORESTER MY25 hanno ottenuto i massimi punteggi nei severi test dell’ente statunitense, dimostrando ancora una volta l’impegno del marchio giapponese nella protezione di conducenti e passeggeri.

Premi assegnati ai modelli Subaru MY25

• SUBARU SOLTERRA MY25 – TOP SAFETY PICK+ (terzo anno consecutivo)

• SUBARU ASCENT MY25 – TOP SAFETY PICK (ottavo anno consecutivo)

• SUBARU FORESTER MY25 – TOP SAFETY PICK (diciannovesimo anno consecutivo).

Nel 2025, l’IIHS ha aggiornato i propri criteri di valutazione introducendo un nuovo test di impatto frontale moderato con un manichino supplementare nella seconda fila di sedili. Questo cambiamento mira a migliorare la sicurezza dei passeggeri posteriori, aspetto su cui Subaru ha dimostrato un’eccellenza costante.

Jeff Walters, Presidente e Chief Operating Officer di Subaru of America, ha dichiarato: "Ricevere questi riconoscimenti dall’IIHS è un grande onore. Il nostro obiettivo è offrire vetture sempre più sicure, in grado di superare anche i test più rigorosi. SOLTERRA, ASCENT e FORESTER sono il risultato del nostro impegno costante per la sicurezza su strada."

L’IIHS è un'organizzazione indipendente che valuta la sicurezza dei veicoli attraverso crash test e analisi delle tecnologie di prevenzione degli incidenti. Le vetture che ottengono le migliori valutazioni ricevono il premio TOP SAFETY PICK, mentre solo i modelli più performanti ottengono il prestigioso TOP SAFETY PICK+.

Nel 2025, per ottenere questi riconoscimenti:

• un’auto deve ottenere almeno una valutazione “accettabile” nel nuovo test per qualificarsi al TOP SAFETY PICK

• solo le vetture con punteggio “buono” ricevono il TOP SAFETY PICK+.