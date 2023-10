Sul mercato il nuovo casco COMMANDER 2 di AIROH

AIROH Commander 2 si presenta come release di un modello che è diventato un must have per tutti gli appassionati di adventure.

Con omologazione ECE 2206, Commander 2 si rivolge a un utente che vive il motociclismo in diverse forme, sia su strada che sullo sterrato: per questo motivo il casco ha caratteristiche tecniche che vanno a garantire una quanto più alta protezione nello sventurato caso di urti o cadute.

Commander 2 si caratterizza per finezze che vanno a offrire un grande comfort durante l'utilizzo, anche quando intenso e prolungato.

n questa nuova release sono stati rivisti gli interni: sempre ipoallergenici, removibili e lavabili, sono realizzati con tessuti di alta qualità, come l’innovativo Coolmax , e vantano trattamenti esclusivi che garantiscono piacevolezza al tatto e massima traspirabilità.