SUV Jeep: nel mese di luglio i più venduti nel mercato a basse emissioni

Jeep Avenger è il modello più venduto nel segmento C-SUV tra i veicoli elettrici.

Secondo i dati forniti da Dataforce, anche nel mese di luglio la gamma SUV Jeep è tra le più vendute nei rispettivi segmenti di mercato, tra i LEV, quello delle basse emissioni, Renegade, Compass, Wrangler e Grand Cherokee sono leader.

Continua l’avanzata della Jeep Renegade e Compass, SUV Made in Italy, ottima la performance anche della Avenger, primo modello nella storia del Marchio ad avere una alimentazione completamente elettrica.

Jeep Compass 4xe è il modello più venduto nel segmento C-SUV

Tra le full electric e le plug-in electric gradino più alto del podio per la Compass 4xe, segue la Renegade tra i SUV di segmento B, primo anche tra i LEV considerando le varianti con alimentazione ibrida e ibrida plug-in.

Immancabile quando si parla di Jeep, il contributo della Wrangler, modello iconico per gli appassionati dell’off-road così come della Grand Cherokee 4xe, due configurazioni a stelle e strisce della marca che grazie alla loro alimentazione ibrida plug-in si rivelano essere tra i SUV più performanti e divertenti da guidare.

Sia la Wrangler 4xe che la Grand Cherokee sono vetture perfette da guida in città per via della loro tecnologia ibrida plug-in sia per viaggiare a zero emissioni per un’autonomia in modalità full Electric nel ciclo urbano