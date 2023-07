Suzuki Across Plug-in: il SUV raffinato ed efficiente

Upgrade tecnici per il nuovo Suzuki Across Plug-in: il SUV giapponese ha un’autonomia in modalità EV fino a 98 km

Suzuki Across Plug-in è un SUV dotato di alimentazione ibrida plug-in, capace di percorrere fino a 98 km in modalità elettrica nel ciclo WLTP.

A distanza di soli due anni dal suo lancio commerciale, la casa di Hamamatsu rinnova il suo modello top di gamma, il nuovo Suzuki Across Plug-in beneficia di una serie di upgrade che hanno riguardato la strumentazione digitale da 12,3 pollici e il sistema d’infotainment con schermo touch da 10,5 pollici.

Nella ricca dotazione di serie figura il nuovo caricatore di bordo da 7 kW con cavo Mennekes tipo 2, che consente di dimezzare i tempi di ricarica in presenza di una colonnina di ricarica pubblica.

Nuova Suzuki Across Plug-in: strumentazione e infotainment

Il nuovo cockpit interamente digitale da 12,3 pollici è dotato di uno schermo ad alta definizione che offre una migliore visibilità, Tre i layout personalizzabili dal guidatore, quest’ultimo può scegliere anche le diverse modalità di alimentazione:

• EV mode: guida totalmente in elettrico

• HV mode: il sistema gestisce automaticamente il motore termico e quello elettrico, ottimizzando i consumi e la progressività di erogazione della coppia motrice

• Auto EV/HV mode: viene data priorità al funzionamento dei motori elettrici, utilizzando anche l’unità endotermica

• CHG Mode: in questa modalità è possibile ricaricare la batteria in marcia utilizzando il propulsore endotermico.

Sulla nuova Across Plug-in quattro i Driving Mode disponibili

• Normal: per una guida confortevole, da utilizzare nella mobilità quotidiana

• Eco: massima efficienza, per una ottimizzazione dei consumi

• Sport: potenza e prestazioni al top, lo sterzo diventa più diretto e pronto

• Trail: per una guida su fondi scivolosi.

Il display centrale da 10,5 pollici è dotato di una nuova grafica, più nitida, massima la connettività con i device personali, il nuovo infotainment è dotato di connettività wireless con i sistemi Apple CarPlay e Android Auto.

Suzuki Across Plug-in: tempi di ricarica e sistema eCall

Il SUV giapponese è dotato di un nuovo caricatore di bordo da 7 kW con cavo Mennekes di tipo 2 incluso nella dotazione di serie, quest’ultimo consente di allacciarsi alle wallbox domestiche e alle colonnine di ricarica pubbliche.

In meno di tre ore è possibile ricaricare totalmente la batteria in presenza di stazioni con corrente alternata per un’autonomia in elettrico fino a 98 km nel ciclo WLTP e fino a 75 km nel ciclo misto di omologazione.

Sul model year 2023 della Across Plug-in è disponibile una evoluzione del sistema eCall che offre grazie a un ottimale posizionamento del microfono, una migliore qualità delle chiamate di emergenza per uno scambio di messaggi più chiari, il tutto ha evidenti riflessi sulla sicurezza, in situazioni delicate, come ad esempio in un incidente, l’invio dei soccorsi può avvenire sulla base di informazioni