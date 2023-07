Suzuki al MiMo 2023: tecnologia e test drive

Suzuki sarà presente al MiMo 2023,evento che si svolgerà dal 16 al 18 giugno 2023 presso l’Autodromo di Monza.

Una partecipazione corporate quella di Suzuki al Milano Monza Motor Show 2023, la filiale italiana della Casa di Hamamatsu avrà un proprio stand all’interno dell’area Paddock1.

Saranno esposti modelli a due e quattro ruote tra cui:

● Suzuki Jimny 1.5 con la livrea speciale FIR (acronimo di Federazione Italiana Rugby)

● Suzuki Vitara Hybrid 1.5 Starview 4WD AllGrip AT con la livrea speciale FISG (Federazione italiana Sport del Ghiaccio)

● Suzuki GSX-8S: una naked dal look e performance coinvolgenti.

● Suzuki V-Strom 800DE: sport enduro torre che rappresenta al meglio DNA del brand nipponico.

Al MiMo 2023 test drive firmati Suzuki

Al Milano Monza Motor Show sarà possibile effettuare diversi test drive tra cui:

● Suzuki Jimny Pro con livrea rosso speciale ciclismo

● Suzuki Swift Sport Hybrid 1.4 Bicolor con livrea speciale FITri (Federazione italiana Triathlon)

● Suzuki S-Cross Hybrid 1.5 Starview 4WD AllGrip AT con livrea speciale Torino FC

● Suzuki Across Plug-in Hybrid 2.5 Top 4WD

● Suzuki Swift Hybrid by Handitech: modello realizzato per essere guidato da persone con disabilità agli arti inferiori

● Suzuki V-Storm 800DE.

Le prove dei modelli Suzuki si svolgeranno dalle ore 9 alle 19, per accedere ai test drive sarà sufficiente iscriversi sul sito ufficiale, i test drive si svolgeranno lungo un percorso di 4 km e anche sull’anello di alta velocità e le antiche sopraelevate di Monza, per i modelli dotati di trazione integrale 4x4, sarà anche possibile effettuare una prova in off-road in un percorso sterrato dedicato.