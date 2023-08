Suzuki, Kevin Schwantz e Franco Uncini protagonisti di Autolook Week Torino 2023

Autolook Week Torino 2023 si svolgerà il 2 e 3 settembre.

Tra i protagonisti di Autolook Week di Torino anche la Suzuki che sarà presente alla seconda edizione con le sue leggendarie moto portate alla vittoria da piloti del calibro di Marco Lucchinelli, Franco Uncini e Kevin Schwantz nella classe 500.

Un festival dedicato al Motorsport che si svolgerà in concomitanza con il Gran Premio di Formula 1 di Monza, Suzuki ad Autolook Week Torino avrà un’area dedicata, presenti anche due ospiti campioni del mondo, Kevin Schwantz e Franco Uncini.

La Casa di Hamamatsu esporrà in piazza San Carlo alcune moto da corsa leggendarie, i visitatori avranno la possibilità di vedere da vicino le RG500 di Marco Lucchinelli e Franco Uncini, moto campione nel mondo nel 1981 e 1982 oltre alla RGV500 che ha portato al titolo Kevin Schwantz.

Franco Uncini sarà per tutta la giornata di sabato a disposizione dei fan all’interno dell’area espositiva Suzuki per sessioni di foto e autografi, mentre Kevin Schwantz sarà presente in entrambi i giorni.

Ma non è finita qui, perché il pubblico avrà la possibilità di vedere Schwantz e Uncini in sella alle proprie moto rispettivamente con il numero 34 e numero 13.

Autolook Week Torino: una Motorsport Parade fatta da Campioni

La sfilata partirà da Piazza San Carlo e terminerà a Piazza Castello, un Circuito Dinamico Cittadino lungo oltre 1,5 km e caratterizzato da due ali di folla che accompagneranno i protagonisti della Motorsport Parade.

Suzuki per l’occasione coinvolgerà i clienti che hanno nel cuore il mitico Kevin e possiedono una moto con la livrea Schwantz replica, a loro sarà data la possibilità di partecipare a un raduno e di esporre la propria moto ad Autolook Week Torino.