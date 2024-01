Svelato il format dell’evento del Salone dell'Auto di Torino

Il Salone Auto Torino 2024, l’evento all’aperto nel centro di Torino e gratuito per il pubblico che si svolgerà dal 13 al 15 settembre 2024.

Sarà una rassegna dell'auto raccontatta attraverso un’esposizione unica che farò vedere le prime carrozze, le prime auto a motore di inizio ‘900, i capolavori deldesign degli anni 60 e 70 e le ultime auto sostenibi.

In piazza Carlo Felice e in piazza Castello si troveranno le aree test che ospiteranno tutte le tecnologie a basse emissioni sviluppate dalle principali case automobilistiche e in contemporanea si potranno vedere le supercar più iconiche, i prototipi e le one off dei più grandi designer come le due ruote di tutte le motorizzazioni che saranno sempre a disposizione per i test drive.

Andrea Levy, Presidente Salone Auto Torino: “ Abbiamo riunito gli elementi più appassionanti e suggestivi del sistema automobilistico in un unico format, in una sola passeggiata che, da piazza Carlo Felice a piazza Castello e piazza Vittorio Veneto, accompagnerà i visitatori tra le auto classiche, i modelli i conici dei brand, le novità commerciali, disponibili anche nelle aree test drive, i prototipi e le one - off dei più grandi car designer, le due ruote ”.

Le Formula 1 sfileranno nello speciale Circuito Dinamico sempre nel centro di Torino.