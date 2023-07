Team Peugeot TotalEnergies conquista il podio 6 ore di Monza

Trentacinque auto in griglia di partenza hanno sfidato il Tempio della Velocità, la Peugeot 9X8 guidata da Nico Muller e Mikkel Jensen si è aggiudicata il terzo posto.

Per la maggior parte della gara la Peugeot 9X8 numero #93 è rimasta nel terzetto di testa, per diversi giri si è addirittura portata al comando superando le Toyota e Ferrari, i due tema favoriti, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne e Paul di Resta hanno disputato una gara pulita, con un ritmo costante.

Il Team Peugeot TotalEnergies conquista il suo primo podio nell’era della Hypercar con Paul Resta

Discorso diverso per la Peugeot 9X8 numero #94 contatta a un rientro ai box per via della sostituzione del cambio, la vettura è tornata rapidamente in pista, finendo tuttavia in fondo al gruppo delle Hypercar.

Affidabilità e prestazioni, la Peugeot 9X8 ha dimostrato tutta la sua affidabilità e non solo, perché le sue prestazioni sono cresciute sensibilmente, ora può lottare con i principali concorrenti del Campionato del Mondo FIA Endurance.

Olivier Jansonnie Direttore tecnico di Peugeot Sport: “Questo risultato è abbastanza logico se si considera il ritmo che abbiamo avuto durante le prove libere. Sapevamo anche che per ottenerlo avremmo dovuto fare una gara quasi perfetta e così è stato. La #93 è sul podio, ma si tratta di un vero e proprio lavoro di squadra. Anche la #94 è stata molto competitiva e ha permesso a Peugeot Sport di raccogliere alcuni dati importanti. Avrebbe potuto salire sul podio senza un problema tecnico che ci ricorda quanto sia difficile questo sport. Siamo tornati qui a Monza, un anno dopo il nostro difficile debutto e abbiamo lavorato molto per ottenere questo risultato che dà uno stimolo in più alla squadra e dimostra che stiamo migliorando. Dal punto di vista sportivo, abbiamo ancora due posizioni da guadagnare, e abbiamo due gare per farlo, quindi, questo è il nostro nuovo obiettivo per la fine della stagione".

Jean-Eric Vergne #93: “Sono estremamente felice di questo podio, il nostro primo con la Hypercar Peugeot. Abbiamo avuto un esordio difficile all'inizio della stagione, ma la squadra ha lavorato senza sosta e questo podio dimostra che tutto il duro lavoro sta iniziando a dare i suoi frutti. Ci motiverà ancora di più a continuare a lavorare così duramente, per ottenere altri risultati di questo tipo e, se tutto andrà bene, una vittoria prima della fine della stagione. Sarebbe fantastico".

Paul Di Resta #93: “Dopo Le Mans, avevamo una grande energia positiva. Il lavoro di squadra è stato incredibile per preparare la macchina per questa gara, so quanto sia stato difficile. Non abbiamo avuto un weekend semplice, ma siamo riusciti a ribaltare la situazione. Mikkel ha fatto una buona partenza, JEV ha fatto un ottimo lavoro ieri in qualifica, siamo rimasti costanti e credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Ora ci avviamo verso la pausa estiva, abbiamo ancora del lavoro da fare, ma complimenti a tutta la squadra".

Mikkel Jensen #93: “Non ci aspettavamo questo risultato quando abbiamo iniziato il weekend, ma nelle sessioni di prova abbiamo visto che avevamo un buon passo e tutto si è concretizzato. Abbiamo fatto un'ottima partenza, abbiamo guadagnato posizioni ed è stato fondamentale stare davanti, gestire le gomme e non prendere decisioni sbagliate. Credo che siamo riusciti a evitare ogni errore ed è per questo che siamo sul podio".