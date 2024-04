Tesla annuncia una nuova tariffa per la sua rete di Supercharger in Italia

Importanti novità in casa Tesla riguardo la struttura tarrifaria in Italia. Dal 13 aprile Tesla ha introdotto un modello di membership per tutti i clienti della rete Supercharger.

I proprietari di veicoli elettrici non Tesla possono quindi accedere a tariffe di ricarica ridotte con un'iscrizione. I proprietari di Tesla sono ovviamente automaticamente inclusi nella tariffa stabilita.

La quota mensile di adesione ai Supercharger a prezzo ridotto diminuirà dai precedenti 12,99 euro/mese a ben 9,99 euro/mese.

Tesla introduce anche una nuova opzione di abbonamento annuale al prezzo di soli 100 euro all'anno, con uno sconto del 16% rispetto all'abbonamento mensile. L'iscrizione annuale consente agli utenti dei Supercharger di accedere alle tariffe riservate ai membri.

I proprietari di Tesla continueranno a godere di tariffe più basse rispetto ai prezzi dei non membri.

La ricarica senza abbonamento rimarrà sempre disponibile presso le stazioni accessibili a tutti i conducenti di veicoli elettrici, con le tariffe di ricarica che continueranno a essere aggiornate regolarmente per offrire una ricarica rapida a prezzi accessibili a tutti i proprietari di EV.

Ad oggi, in 30 Paesi europei sono disponibili più di 14.000 Supercharger distribuiti in oltre 1.100 punti.