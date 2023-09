Tesla Model 3: nuovo look a Monaco

In occasione dello IAA Mobility 2023 di Monaco Tesla ha presenta la nuova Model 3

Tesla ha presentato in occasione dello IAA Mobility 2023 di Monaco la nuova Model 3.

Ha uno stile inconfondibile, cambiano sul model year 2024 i fari, ora molto più sottili rispetto al modello precedente e un paraurti più pronunciato.

Cambiano anche i cerchi, ora da 18 e 19 pollici, secondo quanto affermato dal produttore automobilistico americano, questo particolare contribuisce in maniera significativa all’efficienza aerodinamica della vettura.

Tesla Model 3 2024: oltre 600 km di autonomia

Anche al retro le modifiche rispetto al passato sono evidenti, nuove anche le luci posteriori a forma di C.

Nell’abitacolo tutto è stato ridisegnato, nuovo il cruscotto con maggiori informazioni, nuova la console centrale completamente rivista e i pannelli portiere aggiornati. Il grande schermo centrale è da 15,4 pollici nella zona anteriore e da 8 pollici al retro.

Per quanto concerne le motorizzazioni, la Tesla Model 3 RWD riesce a percorrere fino a 513 km nel ciclo WLTP, mentre nel classico 0 - 100 km/h impiega 6,1 secondi.

La variante Dual Motor Long Range riesce a percorrere fino a 629 km, la berlina americana vanta anche una accelerazione esplosiva come testimoniato dallo 0 - 100 km/h in soli 4,4 secondi, per un’autonoma fino a 629 km.

Il pacco batteria sopporta una ricarica rapida da 170 o 250 kW, per percorrere fino a 175 miglia occorrono soli 15 minuti di ricarica.