Sono passati 65 anni da quando per fronteggiare la crisi del petrolio la British Motor Corporation ha deciso di creare quello che ancora oggi è un'icona per tutti. La sfida di allora ma possiamo dire anche di oggi, è stata assolutamente complessa. Il progetto era di creare una vettura compatta dalle piccole dimensioni ma anche sportiva che però fosse in grado di trasportare comodamente quattro persone e i suoi relativi bagagli.

Il successo fu enorme e dalla prima versione, la MarK I, arrivarono molti altri modelli diventati " cult" fino alla nuova MINI elettrica di quest'anno. Il DNA non è cambiato, le caratteristiche sono sempre le stesse, MINI è sempre cool, è sportiva e riesce a soddifare le esigenze di tutti ma soprattutto fa divertire quando la si guida.

MINI nasce da un’idea rivoluzionaria, nata dalla matita di Alec Issigonis nel 1959.

“MINI è entrata nel portafoglio di prodotto del BMW Group nel 2001, dichiara Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato BMW Italia, con un ruolo fondamentale: attrarre una clientela diversa, più giovane e trendsetter che ampliasse il nostro target di riferimento.”

“Oggi abbiamo davanti sfide altrettanto importanti: conservare questa iconicità e proiettarla nel futuro per assicurarci che il brand continui ad essere di successo e un punto di riferimento nel mercato dell’automobile e del lifestyle. E che continui a ispirare amore nella propria community di riferimento", prosegue Di Silvestre.

Dal 10 fino al 15 settembre presso la House of MINI ospita due prodotti che chiaramente esprimono l’heritage e il nuovo percorso dell’icona a 3 porte: un esemplare della Classica Morris Mini-Cooper S Works Rally del 1965 e la Nuova MINI Cooper.

Da lunedì 16 settembre sempre nel cortile della House of MINI farà la sua comparsa la Nuova MINI Aceman, un prodotto innovativo, un crossover 5 porte unico nel suo genere che combina dimensioni esterne compatte con il massimo spazio possibile all’interno dell’abitacolo.

Oggi la nuova MINI Aceman è disponibile in due motorizzazioni: MINI Aceman E da 184 CV e una capacità della batteria di 42 kWh, consentendo di raggiungere un'autonomia di 300 chilometri nel ciclo di prova WLTP e la MINI Aceman SE da 218 CV con una capacità della batteria di 54 kWh e un'autonomia di 400 chilometri.