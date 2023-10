The Road to Zero: azzerare i decessi sulle strade entro il 2050

“The Road to Zero” è un programma ambizioso varato dall’UE nel 2021 che punta al totale azzeramento dei decessi entro il 2050.

Secondo una redente analisi condotto dalla UE, gli incidenti stradali mortali stanno diminuendo, il 19% delle vittime si registra in presenza di strada bagnata, una tendenza che deve essere invertita e il programma “The Road to Zero” promuove l’utilizzo di nuove tecnologie e innovazioni per cambiale gli attuali paradigmi di sicurezza dell’auto.

Marelli annuncia l’accordo così con Easyrain, una realtà che da anni è impegnata nell’industrializzazione di dispositivi che ripristino l’aderenza dei veicoli su strada bagnate anche in condizioni di aquaplaning.

Nasce così l’AIS il primo sistema basato su una piattaforma di sensori virtuali che analizza il fondo stradale adeguando gli ADAS in caso di asfalto bagnato o a bassa aderenza.

L’accordo tra Marelli e Easyrain consentirà di sviluppare nuovi ADAS

Il lancio sul mercato del DAI (Digital Acquaplaning Information) e dell’AIS (Acquaplaning Intelligent Solution) è previsto tra il 2025 e il 2027.

Marelli si concentrerà sull’industrializzazione del sistema AIS che rispetta i protocolli di produzione dell’industria automobilista, il primo AIS Proto-B sarà validato a luglio 2024 per poi esser proposto sui modelli prodotti in serie.

Il funzionamento dell’AIS è semplice quanto geniale, attraverso un getto controllato dei piccoli iniettori presenti all’interno del paraurti spruzzano acqua davanti le ruote anteriore per eliminare l’acqua in eccesso presente sulla strada, ciò avviene esclusivamente quando il software di riconoscimento DAI rileva potenziali situazioni del veicolo.

L’AIS spruzza acqua soltanto a un lato del veicolo per contrastare le pericolose imbardate causate da pozzanghere.