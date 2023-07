TikTok e l’automotive: una super community di brand, creator e consumatori

L'industria automobilistica sta cambiando radicalmente e la tecnologia e il digitale sono il fulcro di questa evoluzione.

I principali cambiamenti riguardano la sostenibilità con l'ascesa dei veicoli elettrici, la diffusione del ride sharing che ha modificato l’atteggiamento nei confronti del possesso di veicoli e della mobilità. Infine il comportamento d'acquisto per cui il modello tradizionale di vendita al dettaglio viene stravolto: i consumatori non si recano più in un concessionario per acquistare un'auto e si rivolgono sempre più a modelli di acquisto digitale e di vendita online.

Il ruolo chiave è dei creator che generano senso di appartenenza per la community e credibilità per i brand presenti.

In un'epoca in cui la fiducia nei marchi scarseggia, è tempo di ripensare a come promuovere la credibilità. I creator su TikTok hanno un grande potere in quanto trasmettono la personalità della community, creando un legame e una fiducia che i brand da soli fanno fatica a raggiungere.

Fondamentale è il un senso di appartenenza è diventato essenziale per i brand.

L’hashtag #LuxuryLife è cresciuto del 376% negli ultimi 12 mesi

Le auto premium sono molto apprezzate in piattaforma: #LuxuryAuto, ha raggiunto ben 509 milioni di ricerche negli ultimi sei mesi.