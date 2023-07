Toyota C-HR: al via le prenotazioni online

Al via le prenotazioni online della nuova Toyota C-HR, crossover disponibile con alimentazione ibrida e ibrida plug-in.

Toyota C-HR è un crossover di nuova generazione disponibile con alimentazione ibrida e ibrida plug-in.

Rispetto alla precedente serie, il nuovo Toyota C-HR fa un ulteriore passo in avanti, portando al debito una tecnologia ancora più evoluta. Il suo stile non passa inosservato, il nuovo modello nipponico è fedele nelle linee al concept car “Toyota C-HR Prologue” svelata a fine 2022, le sue forme ricordano quelle di una concept car stradale.

Nuovo Toyota C-HR è disponibile con due alimentazioni, la prima è una ibrida plug-in da 1,8 litri, la seconda più potente e una 2 litri Plug-in Hybrid, variante che a distanza di qualche mese sarà disponibile anche con sistema di trazione integrale intelligente (AWD-i).

Sull’intera gamma è disponibile l’ultima versione del pacchetto Toyota Safety Sense che comprende numerosi dispositivi di assistenza alla guida, gli ADAS presenti sulla precedente generazione sono stati ulteriormente migliorati e resi più precisi e veloci.

Nuovo Toyota C-HR è prenotabile online

Pochi semplici passi per prenotarla, con pochi click è possibile scegliere trazione, motorizzazioni e allestimento, con il versamento di un piccolo deposito è possibile ottenere una prelazione sull’acquisto.

Tre gli allestimenti disponibili:

• Trend

• Lounge

• GR Sport.

La versione d’accesso è la Trend, nel suo ricco equipaggiamento di serie comprende la vernice bi-tone, i cerchi da 18 pollici, il digital cockpit da 12,3 pollici, il sistema multimediale Toyota Smart Connect con display da 12,3 pollici e il navigatore con smartphone integration che supporta Apple CarPlay e Android Auto via wireless.

La Lounge aggiunge all’equipaggiamento della Trend i cerchi da 19 pollici, tetto panoramico, finitura bi-tone+ e luci ambiente dinamiche multicolore, versione top di gamma è la GR Sport che comprende i cerchi da 19 o 20 pollici, dettagli interni ed esterni ispirati al mondo Gazoo Racing e vernice bicolore.

Tre i pacchetti aggiuntivi acquistabili:

• Winter Pack: comprende un set di 4 cerchi in lega Toyota con pneumatici invernali

• Service Pack: comprende la copertura degli interventi di manutenzione per 4 anni / 60.000 km

• Home Pack: comprende l’installazione di una wallbox della Enel X Way con potenza di 7,4