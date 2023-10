Toyota C-HR: aperti gli ordini

Toyota C-HR è ordinabile sul mercato italiano con la chiara intenzione di continuare il successo commerciale delle versioni precedenti.

Ha un design all’avanguardia ed è dotata di tecnologie avanzate e una gamma di powertrain Hybrid e Plug-in Hybrid capaci di maggiori autonomie in modalità EV a zero emissioni, ma soprattutto rafforza il percorso multi-tecnologico della Casa giapponese verso la “carbon neutrality”, la Toyota C-HR è futuristica.

La gamma dei propulsori comprende versioni Full Hybrid-Electric da 1,8 e 2,0 litri e un modello Plug-in Hybrid-Electric da 2,0 litri, quest’ultimo disponibile con il sistema di trazione integrale intelligente AWD-i.

La nuova Toyota C-HR è disponibile in 7 diversi allestimenti: Active, Trend ECO, Trend, Lounge, GR SPORT, Lounge Premiere e GR SPORT Premiere, con questi ultimi due disponibili solo nei primi mesi di commercializzazione del modello.

Tutti gli allestimenti sono equipaggiati con l’ultima versione del pacchetto di funzioni di sicurezza attiva e assistenza alla guida Toyota Safety Sense, con funzioni migliorate al fine di prevenire gli incidenti e per ridurre lo stress alla guida.

Toyota C-HR: allestimenti e prestazioni

L’allestimento entry level, Active, è equipaggiato con il propulsore HEV da 1,8 litri e con una serie di dotazioni come il Sistema di sicurezza attiva e aiuti alla guida Toyota Safety Sense di ultima generazione con aggiornamenti OTA, gruppi ottici Full Led, Digital Cockpit da 12,3”, Sistema multimediale Toyota Smart Connect con display da 8” e smartphone integration wireless, cerchi in lega da 17”, telecamera posteriore, climatizzatore automatico bi-zona ed interni in tessuto ecosostenibile.

Un discorso a parte merita l’allestimento Trend Eco, equipaggiato con il 2.0 litri PHEV, che per le bassissime emissioni di CO2 – solo 19g/km nel ciclo combinato WLTP, rientra nella fascia ecobonus dedicata alle vetture Full Electric e può quindi usufruire degli incentivi statali ad essa dedicati.

L’allestimento Trend, disponibile su tutte le motorizzazioni e alla già completa dotazione di Active, aggiunge i cerchi in lega da 18”, il display da 12,3 pollici del sistema multimediale con navigatore integrato, gruppi ottici Prisma LED, vetri posteriori oscurati e vernice metallizzata con colorazione bi-tone, quest’ultima disponibile con sovrapprezzo.

Il top di gamma, la Lounge, prevede un equipaggiamento completo, tra cui il tetto panoramico “shadeless”, l’Ambient Light a 64 colori, i cerchi in lega da 19”, il portellone posteriore ad azionamento elettrico, gli interni in “suede” e tessuto ecosostenibile e la vernice metallizzata bi-tone.

L’allestimento GR SPORT è disponibile solo con le motorizzazioni 2,0 HEV AWD-i e 2,0 PHEV e grazie alle esperienze maturate dal Toyota Gazoo Racing nel motorsport, esalta le velleità sportive della vettura, grazie all’assetto ribassato, ai cerchi black in lega da 19” a dettagli esclusivi esterni GR SPORT con gli interni in “suede” e pelle sintetica ecosostenibile con loghi GR SPORT.