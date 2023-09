Toyota GR86 40th Anniversary: una vera special edition

Toyota GR86 40th Anniversary è una special edition che rende omaggio alla AE86.

Una nuova versione che si caratterizza per un telaio aggiornato, per un nuovo set di ammortizzatori Sachs e per un impianto frenante più potente che vanta l’adozione di dischi freno maggiorati e ventilati by Brembo.

Con il Performance Pack gli upgrade tecnici presenti sulla 40th Anniversary possono essere montati sulle varianti SZ ed RZ.

La nuova Toyota GR86 40th Anniversary nasce sulla base dell’allestimento RZ ma con specifiche tecniche ancora più sportive.

Evidenti le decalcomanie sottoposto con la scritta “since 1983” in memoria della AE86, richiamo presente anche nell’abitacolo con cucitura sui tappetini del marchio GR.

Questa special edition è disponibile unicamente con vernice carrozzeria bianca o rossa, rispetto all’allestimento RZ cambiano diversi particolari, tra cui lo spoiler posteriore a becco d’anatra, i cerchi in alluminio da 18 pollici in grigio scruto e un sottile splitter anteriore più pronunciato.

Cambio a sei marce rigorosamente manuale e una suite ADAS che comprende numerosi sistemi di assistenza alla guida, tra cui il monitoraggio angoli ciechi. Immancabile vista la sua natura racing il sistema di controllo della trazione e stabilità VSC ottimizzato in funzione di un intervento meno invasivo e più permissivo, soprattutto in pista, in presenza di accelerazioni laterali elevate.

Toyota GR86 40th Anniversary: motore boxer aspirato

Un motore boxer da 2.4 litri capace di sprigionare una potenza massima di 235 cavalli per 250 Nm di coppia massima, il cambio è rigorosamente manuale (optional quello automatico a sei rapporti), la trazione è posteriore.

Le vendite in Giappone sono già iniziate, 200 i fortunati proprietari, prime consegne a partire da febbraio 2024.