Toyota Hilux GR Sport II: il pick-up sportivo

Toyota Hilux GR Sport II è un pick-up sportivo che sarà commercializzato a partire dalla seconda metà del 2024.

Maneggevole, affidabile e divertente, Toyota Hilux sin dal suo debutto avvenuto nel 1968, si è conquistato sul campo una reputazione notevole, un pick-up in grado di offrire prestazioni assolute anche in condizioni estreme, la GR Sport II è in grado di trainare fino a 3.500 kg per un carico utile di 1.000 kg.

L’allestimento GR Sport presenta le carreggiate allargate, all’anteriore sono state maggiorate di 140 mm al resto di 155 mm, ne deriva una migliore stabilità del veicolo e una netta riduzione del rollio per una risposta più precisa dello sterzo.

Toyota Hilux GR Sport II: motore e dotazione

Modifiche anche per sospensioni e freni, ridotte le oscillazioni del corpo macchina, il pick-up giapponese diventa così più reattivo.

Sotto il cofano motore è presente un motore da 2.8 litri in grado di sprigionare una potenza di 204 cavalli per 500 Nm di coppia massima, il cambio è un automatico a sei rapporti.

A completare un look audace ci pesano i cerchi da 17 pollici e le pinze freni rosse, la Hilux GR Sport II ha la griglia anteriore nera G-mesh con il logo Toyota, pedane laterali e specchi retrovisori sono total dark, il paraurti postere ha un design specifico.

Nell’abitacolo è presente il nuovo sistema multimediale con Android Auto e Apple CarPlay, diversi i dettagli esclusivi GR Sport, i pedali sono in alluminio, dietro al volante sono presenti le palette per il cambio marcia.

Per consentire alla Toyota Hilux GR Sport II una maggiore capacità in off-road è stato modificato l’angolo di attacco, ora di 30 gradi, gli ammortizzatori sono monotubo e sostituiscono quelli a doppio tubo, per una migliore performance di smorzamento e una maggiore capacità di affrontare superfici irregolare grazie alla maggiore grandezza del pistone ammortizzatore.