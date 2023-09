Toyota lancia Kinto Flex, noleggio mensile con una formula 'semplice'

Toyota annuncia il lancio sul mercato italiano di Kinto Flex, un nuovo servizio di noleggio del suo brand globale dedicato ai servizi di mobilità. Si tratta di una soluzione di medio termine, digitale e flessibile, rivolta a clienti privati, liberi professionisti e aziende che cercano un veicolo in pronta consegna solo per il tempo necessario senza dover pagare un anticipo o impegnarsi per lunghi periodi con tutti i principali servizi, come assicurazione e manutenzione, inclusi nel canone e senza costi nascosti.

Già disponibile in oltre 40 punti della rete ufficiale Toyota e Lexus e nelle principali città italiane Kinto Flex - si sottolinea da Toyota - arricchisce l’offerta completa di mobilità del brand, composta da 5 proposte che coprono in maniera integrata tutte le esigenze di spostamento di privati, professionisti, aziende, comunità e istituzioni.

Con Kinto Flex è possibile scegliere un veicolo online in autonomia, configurare con pochi click il piano di noleggio secondo le proprie esigenze, pagare con carta e ritirare il veicolo in concessionaria entro pochi giorni. Il tutto avendo nel canone tutti i principali servizi, oltre alla possibilità di termine anticipato. Una offerta flessibile, quindi, 100% digitale, trasparente e con una pronta consegna garantita: infatti le vetture sono disponibili in soli 7 giorni.