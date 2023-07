Toyota rilancia il 'mito' Prius, ora è plug-in, potente e pulita

Se anche non avesse già venduto 5 milioni di unità nelle sue quattro generazioni, la Toyota Prius meriterebbe un posto a sè nella storia dell'automobile, assieme a icone come il Maggiolino Volkswagen, la Ford Model T o la Fiat 500. Perché - come questi modelli - ha preso una idea (quella dell'ibridizzazione) e l'ha trasferita in un modello di serie, cambiando il percorso dell'evoluzione tecnologica. Oggi, di ibride (anche in casa Toyota), ce ne sono a bizzeffe: ma la capostipite è una sola, la Prius. Che peraltro non smette di aggiornarsi e migliorare, come dimostra la quinta generazione, appena presentata, che in Europa sarà disponibile esclusivamente con powertrain Plug-in Hybrid Electric. Una soluzione che non solo conferma l'approccio multi-tecnologico di Toyota verso la carbon neutrality ma che anche - secondo molti - al momento offre il miglior compromesso fra autonomia ed emissioni, dal momento che permette di viaggiare in elettrico nella stragrande maggioranza dei tragitti urbani.

Questa soluzione consente infatti un’autonomia in EV fino a 86 km grazie alla batteria da 13,6 kWh mentre per i viaggi più lunghi, o quando la ricarica non è conveniente, entra in gioco un 2,0 litri che eroga 152 CV (112 kW) e, lavorando in tandem con il nuovo motore elettrico anteriore da 163 CV (120 kW), garantisce una potenza totale di sistema pari a 223 CV (164 kW). Facile immaginare che il comportamento dinamico della quinta generazione rispetto ai 122 CV di quella precedente sia assai diverso, e in effetti un primo test su strada ha confermato le premesse, con scatto e ripresa senza la minima incertezza, mentre solo raramente (o quando si superano i 130 km/h) entra in funzione il motore termico, peraltro inavvertibile e parsimonioso.

Infatti, questo sistema Plug-in Hybrid Toyota di ultima generazione consente non solo una maggiore potenza ma anche consumi ridottissimi e livelli di emissioni di CO2 di appena 11 g / km, il valore più basso di sempre per una Prius. A rendere l'handling migliore è anche la scelta - consentita dalla nuova piattaforma Ga-C, più leggera ma anche più rigida - di posizionare la batteria EV sotto il sedile posteriore e di spostare in basso e in avanti il serbatoio del carburante. Il risultato è un baricentro più basso, anche grazie alle scelte stilistiche: infatti l'ultima generazione evolve la classica forma a cuneo, con un profilo arcuato più basso (-50 mm) e più 'teso' mentre il passo si allunga di 50 mm rispetto alla Prius precedente.

Le nuove linee - che penalizzano per i più alti l'accesso nell'abitacolo - non impongono tuttavia sacrifici eccessivi all'interno, spazioso e caratterizzato da un layout semplice ma elegante, com materiali di livello superiore rispetto alle precedenti generazioni. Spicca lo schermo LCD TFT da sette pollici direttamente nel campo visivo del guidatore, mentre il cruscotto è composto dallo schermo del sistema multimediale cloud-based Toyota e una compatta plancia per i comandi dell’aria condizionata.

Sui passeggeri, peraltro, 'veglia' il pacchetto di dispositivi Toyota T-Mate, con una gamma ampia e migliorata di funzioni di rilevamento dei pericoli e di sicurezza attiva che possono contare su 30 sensori che lavorano insieme e che ora possono essere aggiornati over-the-air.

Nel nostro paese, dove i numeri saranno condizionati dall'arrivo della nuova C-HR, che assorbirà gran parte della richiesta del segmento, l'offerta sarà modulata su tre livelli, Active, Lounge e Lounge+, con prezzi che - grazie allo sconto della casa e agli ecoincentivi - partiranno da 34.700 euro (ma soono anche disponibili le offerte finanziarie e di noleggio Toyota Easy e Kinto One). Esclusa dai bonus la versione più ricca che però monterà di serie un tetto a pannelli solari capace di generare fino a 8,7 chilometri di autonomia EV al giorno, caricando direttamente la batteria di trazione, senza la necessità di una batteria solare aggiuntiva come sui modelli precedenti.