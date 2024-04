Toyota sostiene progetto As Roma-Aci per sicurezza stradale giovani

E' stato presentato presso il Centro Sportivo Fulvio Bernardini il progetto “Tieni in Gioco la Vita” promosso da AS Roma e Automobile Club Roma e supportato da Toyota e Kinto, che punta ad aumentare la consapevolezza sulla sicurezza stradale tra i giovani e promuovere l'importanza di pratiche di guida sicure. s per la Sicurezza Stradale dei giovani. con l'occasione è stato formato un protocollo d'intesa tra la Presidente dell’Automobile Club Roma Giuseppina Fusco e la CEO dell’AS Roma Lina Souloukou. Toyota Motor Italia e Kinto, in qualità di Mobility Service Provider della AS Roma, sosterranno con i loro veicoli elettrificati il programma educativo che comprende lezioni teoriche e pratiche per gli studenti delle scuole secondarie e i giovani talenti della squadra Primavera AS Roma.

I promotori dell'iniziativa ricordano come la rilevanza di un simile progetto viene sottolineata dagli allarmanti dati sugli incidenti stradali a Roma, che annualmente contano oltre 13.000 episodi, con più di 16.000 feriti e circa 150 vittime, molte delle quali sono pedoni e giovani automobilisti.

Nelle sessioni iniziali, oltre cento studenti di tre istituti scolastici romani e l’intera squadra della Roma Primavera hanno potuto non solo assimilare principi fondamentali della sicurezza stradale, ma anche tradurre in pratica le competenze acquisite sotto la guida di istruttori esperti, attraverso l'utilizzo di 4 vetture Toyota e adatte per la guida di giovani neopatentati: 2 Aygo X e 2 Yaris Cross con tecnologia Full Hybrid.

L'ad di Toyota Motor Italia Alberto Santilli, ricorda come "con la nostra visione 'Let's Go Beyond', aspiriamo ad elevare gli standard di sicurezza e a superare l'obiettivo delle zero emissioni.Questa visione, diventata realtà in Italia già dal 2018 con l'introduzione del Toyota Safety Sense di serie su tutta la nostra gamma, comprende un completo pacchetto di sistemi di sicurezza per la protezione di occupanti e utenti della strada in diversi scenari. Dal 2020, anche i veicoli commerciali Toyota si distinguono per aver adottato progressivamente i più innovativi sistemi di sicurezza, confermando il nostro impegno per la diffusione di una cultura di sicurezza stradale e la riduzione degli incidenti."

L’iniziativa “Tieni in gioco la Vita” si affianca alle altre azioni intraprese da Toyota, Kinto e AS Roma, come i progetti “Unstoppable" e “Superiamo gli Ostacoli” che offrono trasporti gratuiti verso lo Stadio Olimpico ai tifosi con disabilità e servizi per attività di volontariato e iniziative comunitarie.