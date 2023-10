Transpotec Logitech 2024: oltre un centinaio di adesioni nei primi due mesi

Transpotec Logitech 2024 sarà un’edizione ricca di novità, un evento che punterà i riflettori sulla mobilità sostenibile e non solo.

Si svolgerà dal’8 all’11 maggio 2024, a distanza di soli due mesi dall’apertura delle adesioni, sono oltre 100 le aziende che hanno confermato la loro presenza al Transpotec Logitech 2024.

Molti i brand che già nelle scorse edizioni hanno preso parte al Transpotec, tante le nuove adesioni, ad oggi rappresentano il 20% le realtà anche che avevano saltato una edizione precedente per via della pandemia ma che oggi in una ritornata situazione di normalità hanno deciso di presenziare nuovamente questo evento.

Transpotec Logistic 2024 continua a essere l’evento di riferimento per l’autotrasporto e la logistica

Un momento di incontro e confronto per affrontare insieme con tutti i protagonisti della filiera, le più importanti trasformazioni in atto. dalla transizione energetica alla sostenibilità ambientale, dalla sicurezza alla tecnologia all’automazione, sono tante le nuove professionalità che nasceranno e che andranno a colmare alcuni vuoti dovuti a una continua evoluzione del settore.

Lucia Iavarone, Responsabile Marketing e Comunicazione Ford Trucks Italia: “Per noi la presenza al Transpotec 2024 è un’importante milestone. Ci siamo presentati al mercato nell’edizione del 2022 con i nostri piani per il prossimo futuro, quest’anno il pubblico li vedrà concretizzati. Siamo davvero impazienti di partecipare a questa importante manifestazione che consideriamo una pietra miliare tra le fiere del nostro comparto e non vediamo l’ora di incontrare nuovamente tutto il pubblico presentandoci con l’intera gamma di prodotto Ford Trucks – rinnovata completamente sia sulle motrici che sui trattori - e con i nuovi progetti in corso, avendo sempre un occhio di riguardo ai temi dell’efficienza e della sostenibilità”.

Il Transpotec Logitech 2024 si svolgerà in concomitanza con il Next Mobility Exhibition.