Triumph Motorcycle Italia: record di vendite sul mercato italiano

Un risultato commerciale sorprendete per la Triumph Motorcycle Italia: nell’anno Fiscale 2023, superate le 6.600 unità consegnate.

Triumph Motorcycle Italia chiude l’anno fiscale 2023 con un risultato record.

Nei 12 mesi che vanno dal 1° luglio 2022 al 30 maggio 2023, la Triumph Motorcycle in Italia ha consegnato 6.620 moto per una crescita dell’11,5% rispetto al periodo precedente.

I modelli di maggior successo sono quelli Made in Hinckley, la Street Triple 765 è la naked più gradita dagli italiani con 974 unità consegnate, seguita dalla Trident 660 con 966 esemplari. Buona anche la performance della Tiger Sport 660, crossover che occupa il terzo gradino del podio, con 912 esemplari venduti.

Nella top five anche due custom roadster: la Triumph Bonneville Speed Twin 900 con 766 esemplari venduti e la Tiger 900 con 690 unità.

Rispetto all’anno fiscale precedente, le vendite riscontrate sul mercato italiani riflettono l’offensiva commerciale e di prodotto del marchio motociclistico inglese: 36% tra Roadster e Cruiser, 35% Adventure, 31% Modern classic.

Triumph Motorcycle: in arrivo le nuove Speed 400 e Scrambler 400X

Andrea Buzzoni, General Manager di Triumph Motorcycles Italia, ha commentato: “Siamo felici e soddisfatti di questo business year che ci vede proseguire nel nostro percorso di crescita in modo consistente e solido. Il marchio Triumph In Italia sta progressivamente raggiungendo la notorietà e l’apprezzamento da parte degli appassionati italiani che il nostro straordinario prodotto merita sia per le sue caratteristiche estetiche che dinamiche.

Nell’anno appena concluso abbiamo lanciato la nuova Street Triple 765 che si è affermata immediatamente quale leader nel segmento delle naked sportive per superiorità delle caratteristiche di guida, carisma estetico e personalità iconica. Il prossimo anno ci vedrà impegnati in una rinnovata offensiva di gamma con numerose novità nei segmenti già presidiati e con l’entrata da parte di Triumph in tre nuovi segmenti di mercato di cui due inediti nella nostra storia.”

A partire dall’inizio del prossimo anno, Triumph Motorcycle lancerà diversi nuovi e inediti modelli che sanciranno il suo ingresso in nuovi segmenti di mercato. Nasceranno su di una piattaforma completamente nuova e avranno una cilindrata inferiore ai 500 centimetri cubici, le nuove Modern Classic Speed 400 e Scrambler 400 X sono destinate ad aprire un nuovo capitolo nella storia