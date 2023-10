Triumph Scrambler 1200 2024: una gamma completamente rinnovata

Triumph svela la nuova gamma Scrambler 2024, una famiglia completamente rinnovata e più accessibile. Disponibile anche nella variante X ed XE, la nuda inglese riceve in dotazione un motore twin Triumph Bonneville da 1.2 litri dall’erogazione più corposa e con maggiore coppia.

Triumph Scrambler 1200 X prende il posto della precedente XC e si caratterizza per una dotazione di accessori più ricca, ha un’altezza della sella di 820 mm che in presenza della sella bassa disponibile come Accessorio Originale si riduce a 795 mm.

Interessanti anche i suoi intervalli di manutenzione ogni 16.000 km con costi realmente contenuti.

Triumph Scrambler 1200 XE: nuova dotazione tecnica

La variante XE si caratterizza anche per le pinze Brembo Stylema di ultima generazione con doppi dischi flottanti da 320 mm ma anche per sospensioni regolabili e diversi dettagli estetici ulteriormente raffinati.

Le nuove sospensioni Marzocchi hanno steli da 45 mm e dispongono di regolazioni del precarico, completo il pacchetto tecnologico che include l’Optimised Cornering ABS e Optimised Cornering Traction Control, quest’ultimo disinseritile.

Cinque le nuove modalità di guida, novità assoluta la Off-Road. Rivisti anche i collettori di scarico per una migliore distribuzione della coppia motrice ai medi e alti regni.

Per quanto concerne il motore, si tratta di un bicilindrico da 90 cavalli a 7.000 giri al minuto che sprigiona una coppia massima di 110 Nm a 4.250 giri al minuto. Inconfondibilmente Scrambler il doppio terminale di scarico in acciaio inossidabile spazzolato.

Il model year 2024 si caratterizza anche per il telaio tubolare in acciaio, per i nuovi cerchi in acciaio a raggi tangenziali e per il manubrio più ergonomico che sulla XE è più largo di 65 mm rispetto alla X.

Le Triumph Scrambler 1200 2024 sono dotate di porcellone bibraccio in alluminio pressofuso e di pneumatici Metzeler.