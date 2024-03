La nuova Triumph Trident Triple Tribute è un’edizione speciale che rende omaggio al glorioso passato nel mondo delle competizioni della Trident.

Una moto che ha scritto la storia racing del Brand Britannico, la Trident ha vinto cinque Tourist Trophy consecutivi all’Isola di Man. La nuova Triumph Trident Triple Tribute si caratterizza per le grafiche sportive e l’iconica colorazione racing Triumph in bianco, blu e rosso.

Una moto dalla ricca dotazione di serie, la sua maneggevolezza viene enfatizzata dal Triumph Shift Assist.

Fanno parte dell’equipaggiamento standard anche il cupolino in tinta e il puntale sportivo.

Triumph Trident Triple Tribute: prestazioni da Triple

Un motore a tre cilindri quello della Trident 660, che si caratterizza per un sound inconfondibile, presente un silenziatore monobraccio compatto e minimale, con finitura in acciaio inox.

La potenza massima è di 81 cavalli a 10.250 giri al minuto, la Triple Tribute è omologata Euro 5.

Per il mercato europeo è disponibile anche un kit di depotenziamento A1 che include una manopola APS specifica e una messa a punto del motore che limita la potenza massima a 47 cavalli e la coppia a 59 Nm.

La naked inglese ha un peso in ordine di marcia di 189 kg e monta pneumatici Michelin Road 5. L’impianto frenante è firmato Nissin e prevede una pinza anteriore a due pistoncini con disco da 310 mm. I cerchi sono da 8 pollici, il telaio è realizzato con una struttura tubolare in acciaio.

La nuova Triumph Trident Triple Tribute arriverà nelle concessionarie a partire dal mese di aprile 2024.

Paul Stroud, Chief Commercial Officer di Triumph Motorcycles, ha dichiarato: “Dal suo lancio nel 2020, questa roadster di media cilindrata ha giocato un ruolo di primo piano in questa categoria altamente competitiva, con oltre 35.600 unità vendute in tutto il mondo. Il suo motore Triple e l’elevata qualità costruttiva, uniti a un prezzo competitivo, hanno portato molti giovani a scegliere Triumph per la prima volta e, proprio come “Slippery Sam” ha ispirato un’intera generazione di motociclisti, crediamo anche che questa edizione speciale abbia lo stesso stile iconico, con tecnologia e prestazioni extra”.