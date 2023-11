Tucano Urbano presenta le prime protezioni al mondo riciclabili e completamente biodegradabili.

TUCANO URBANO ha abbracciato la sfida rivoluzionaria di RE ZRO, nuovissima azienda inglese nata dall’idea di biodegradare naturalmente il materiale prodotto, riducendo il più possibile l’impatto ambientale. Nella nuova linea di prodotti tGOOD WHEELS troviamo ora le innovative protezioni RE ZRO, le prime al mondo riciclabili e completamente biodegradabili.

“Non basta pensare a come realizzare un prodotto – spiega Wil Marschall, fondatore e CEO del marchio londinese –, bisogna occuparsi anche del fine vita. Per questo, abbiamo progettato il materiale RE ZRO che, quando non viene più utilizzato, torna naturalmente a essere Zero. Abbiamo voluto cambiare lo status quo dell'industria della protezione dagli impatti, tenendo conto della sostenibilità e proteggendo non solo l'utente ma anche il futuro del pianeta”.

Le protezioni RE ZRO sono ultra sottili, quindi non si vedono e non impattano sull’estetica dei capi.

“Non potevamo farci sfuggire la possibilità di integrare le nostre giacche più iconiche con questo tipo di protettori che racchiudono tutti i valori da sempre ricercati da TUCANO URBANO e che al tempo stesso ci consentono di fare un ulteriore passo avanti sulla strada della sostenibilità”, spiega Florian Martin, direttore marketing del gruppo Mandelli.