TVS Motor Company (TVSM), leader a livello mondiale nel settore dei veicoli a 2 e 3 ruote, ha annunciato oggi il suo arrivo ufficiale in Italia.

L’azienda proporrà al mercato una selezione di moto e scooter termici ed elettrici di alta qualità e tecnologicamente avanzati.

Sharad Mohan Mishra, Presidente, Head Group Strategy, TVS Motor Company, in merito al lancio italiano dell’azienda ha dichiarato: "Il nostro ingresso in Italia è un passo strategico verso la realizzazione delle nostre ambizioni globali. La ricca cultura motociclistica dell'Italia e la sua adozione di soluzioni di trasporto all'avanguardia, rappresentano uno scenario perfetto per la nostra gamma di prodotti. Siamo ansiosi di far conoscere ai consumatori italiani i nostri veicoli, forti del nostro solido record di oltre 4 milioni di clienti globali raggiunto lo scorso anno. Questo conferma le nostre capacità in termini di design, tecnologia e servizio, alimentando la nostra fiducia nell’ingresso in Europa. Invito tutti gli italiani a partecipare ai nostri prossimi test ride e open days per scoprire ciò che TVS ha da offrire".

TVS Motor è il quarto produttore di 2 e 3 ruote e terzo per capitalizzazione di mercato.

La gamma che arriverà in Italia sarà rappresentata dalla:

- Serie TVS Apache 310 disponibile nelle versioni RR e RTR

- TVS Ronin 250, una moto 'modern-retro' che trae ispirazione dal motociclista new-age.

- TVS Raider 125, la moto entry-level dalla linea grintosa

- TVS NTORQ 125, lo scooter di fascia media

- TVS Jupiter 125, rappresenta uno scooter elegante e moderno

- TVS iQube S è un esilarante scooter elettrico L3e

- TVS X è lo scooter elettrico connesso più avanzato al mondo

- Una ricca gamma e-Bike comprende le linee Cilo, EGO Movement, Simpel ed EBCO

La realtà TVS Motor Company dispone di quattro siti produttivi all'avanguardia situati in India, Indonesia e UK.