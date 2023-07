UFI Filters: primo equipaggiamento su Lamborghini Revuelto

UFI Filters presenta il modulo di ultima generazione per il nuovo motore della Lamborghini Revuelto.

Si tratta della prima supersportiva della Casa del Toro a montare un motore V12 con alimentazione ibrida plug-in, UFI Filters ha così realizzato un filtro olio di ultima generazione prodotto secondo la specifica FormulaUFI.Micron.

Il modulo filtro olio UFI è dotato di corpo e scambiatore di calore in alluminio e cartuccia filtrante in fibre sintetiche che offre un’elevata stabilità chimica anche in condizioni difficili, la sua efficienza è assicurata dalla presenza di fibre molto piccole che aiutano a massimizzare la durata dell’elemento filtrante, riducendo al tempo stesso le cadute di pressione.

Lamborghini Revuelto nasce sulla piattaforma LB744

Il suo motore V12 aspirato è abbinato alla presenza di 3 unità elettriche per una potenza di sistema di oltre 1.000 cavalli.

Giorgio Girondi, Presidente del Gruppo UFI Filters, commenta: “L’innovazione è nel nostro DNA e lo dimostriamo scrivendo la storia delle tecnologie per auto supersportive ibride. Il futuro è parte integrante della nostra vision e ci spinge costantemente oltre i limiti. Grazie al know-how e agli investimenti in Ricerca e Sviluppo realizziamo soluzioni all'avanguardia per le applicazioni ibride plug-in più innovative".