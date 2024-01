Undicesima WinteRace di Cortina d’Ampezzo

Scatta il conto alla rovescia per l’undicesima edizione della WinteRace Cortina che si svolgerà dal 7 al 9 marzo 2024, evento A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano) iscritto a calendario a nome del Circolo Veneto Auto Moto d’Epoca Giannino Marzotto.

I partecipanti iscritti alla WinteRace sono 70, di cui 50 alla guida di auto storiche costruite entro il 1999 e 20 con vetture inserite nella speciale sezione ICON riservata alle automobili considerate iconici punti di riferimento della produzione automobilistica mondiale.

“In questa edizione abbiamo deciso di aggiungere al tracciato dell’evento nuove località montane - dice Rossella Labate, organizzatrice dell’evento - pur mantenendo la classica lunghezza del percorso di poco più di 400 chilometri suddiviso in due tappe. Venerdì 8 marzo, dopo la partenza da Corso Italia di Cortina d’Ampezzo alle ore 9:00, i partecipanti seguiranno infatti le strade dolomitiche verso e di ritorno dall’Alpe di Siusi affrontando passi alpini, come il Pinei, il Nigra e il Costalunga che non erano mai stati inseriti nei tracciati delle precedenti edizioni della WinteRace. Altre novità sono il transito per Castelrotto, Siusi e Fiè allo Sciliar tra le ore 11:00 e le 12:00, la sosta e visita del Castello di Prösels, la presentazione delle vetture a Moena intorno alle 12:30, poco prima della sosta a Vigo di Fassa. Il rientro a Cortina d’Ampezzo, sempre in Corso Italia (la prima auto arriverà alle ore 17:00), prevede il transito per il Passo San Pellegrino, Falcade, Cencenighe, Caprile, Selva di Cadore e per il Passo Giau. Sabato 9 marzo - continua Rossella Labate - dopo lo start da Cortina della prima vettura, sempre alle ore 9:00 e con rientro alle ore 16:30, i partecipanti della WinteRace ripercorreranno nel senso inverso il Passo Giau, per superare poi nell’ordine Forcella Staulanza e Forcella Cibiana. In questa tappa le vetture verranno presentate intorno alle ore 11:00 a Pieve di Cadore da dove, successivamente, raggiungeranno il Passo di Sant’Antonio. Dopo il transito per Padola, i partecipanti sosterranno prima per il pranzo a Passo Monte Croce Comelico poi a Dobbiaco. Il rientro seguirà la strada verso il Lago di Misurina e il successivo Passo Tre Croci. La WinteRace conferma la propria vocazione - conclude Rossella Labate - sia di evento glamour per stile, convivialità e passione sia di elegante leva per il marketing territoriale”.