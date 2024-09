Veicoli Kia protetti dalla tecnologia LoJack

Kia Italia sposa LoJack Italia per difendersi dai ladri e aumentare il recupero dei veicoli rubati.

Con quest’intesa Kia offre ai propri clienti la possibilità di installare presso la propria rete di concessionarie su tutti i modelli la tecnologia LoJack che, in caso di furto, garantisce percentuali di recupero pari al doppio della media nazionale.

Tre sono gli elementi di forza che un utente Kia avrà a disposizione tramite la tecnologia LoJack: la tecnologia in radiofrequenza, non schermabile, una Centrale Operativa 24/7 sempre al servizio del cliente e un team sicurezza LoJack che ogni giorno supporta sul campo le Forze di Polizia.

Gli automobilisti Kia possono ora beneficiare della tecnologia avanzata del servizio di recupero dell'auto rubata.

"Il business criminale dei furti è in rapida e costante evoluzione.", ha affermato Nicola Mannari, Senior Sales Director LoJack e SML Automotive EMEA. "Nella continua guerra a colpi di tecnologia contro i ladri d’auto a fare la differenza può essere un sistema non schermabile, in grado di supportare le Forze dell’Ordine nella fase di rilevamento della posizione esatta dell’auto e un team che sul campo fornisce un supporto strategico per il successo delle fasi di rilevamento e recupero del mezzo. Sono queste le armi che ci consentono di muoverci con rapidità ed efficacia sin dagli istanti immediatamente successivi al furto e garantire maggiore tranquillità e protezione agli automobilisti”.