Velocifero presenta a EICMA 2023 il nuovo scrambler RACE-X

Velocifero Race-X è uno scrambler elettrico capace di un’autonomia fino a 170 km per una velocità massima di 110 km/h.

Può essere guidato a partire dai 16 anni di età ed è una delle poche moto elettriche sul mercato che per una ricarica completa richiede sole 2,5 ore tramite una presa da 110-240 Volt utilizzando un caricabatteria ma anche presso le colonnine pubbliche di ricarica in corrente continua, il Velocifero Race-X sarà prodotto a partire dal mese di marzo 2024.

A EICMA 2023 Velocifero presenta anche il Tennis E

Uno scooter elettrico dotato di motore elettrico da 3.000 watt e di un motore elettrico da 5 kW di potenza massima, per una coppia massima di 175 Nm. Lo scooter elettrico è alimentato da due batterie estraibili per una capacità complessiva di 2,88 kWh per un’autonomia superiore a 80 km.

“È un momento di grande fermento per noi. In occasione di Eicma 2023 siamo orgogliosi di annunciare l’apertura ufficiale della nostra filiale italiana, Velocifero Srl con sede a Bologna, capitale della Motor Valley. Un traguardo che ci permetterà di promuovere la nostra vasta gamma di veicoli in tutto il Paese” dichiara Alessandro Tartarini, patron di Velocifero “La presenza del nostro marchio continua ad ampliarsi: abbiamo recentemente concluso un accordo per distribuire i nostri prodotti negli Stati Uniti. Una collaborazione, questa, che si aggiunge a quelle già consolidate in diversi altri paesi”.