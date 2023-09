Volkswagen aggiorna il design del suo logo

Il Gruppo Volkswagen ha aggiornato il design del proprio logo, modificandolo da "Volkswagen Aktiengesellschaft" a "Volkswagen Group”.

Nell’era della transizione energetica, l’automotive sta vivendo un cambiamento storico, il Gruppo Volkswagen intende così offrire un portafoglio unico di prodotti e servizi accattivanti, puntando sull’elettrificazione, sul digitale e sulla sostenibilità.

Il nuovo design del logo è stato sviluppando in collaborazione con Landor & Fitch, l’agenzia creativa internazionale ed è composto da quattro colori primari per casi d’uso tipici come applicazioni d’ufficio Deep Space Blue, Vivid Green e Pure White, ed Electric Neon come colore d'accento.

Con l’introduzione del nuovo logo, cambia anche il sito web del Gruppo Volkswagen [

Il sito semplificato è orientato agli utenti e mette in primo piano i temi strategici centrali e le notizie aziendali più recenti, integrando anche la sezione dedicata alla stampa. Ottimizzata anche la visualizzazione sui dispositivi mobili.

Sebastian Rudolph, Direttore Global Group Communications: "Il Gruppo Volkswagen punta su Brand, prodotti e tecnologie attrattivi. La comunicazione gioca un ruolo chiave in questo senso, sia in termini di contenuti che di immagini: i temi che affrontiamo sono di rilevanza per collaboratori, clienti, giornalisti, investitori o analisti e un buon corporate design può fornirci il miglior supporto possibile nel farlo. Il nuovo aspetto rafforza la nostra identità, sia internamente che esternamente".

Jason Lusty, Direttore Group Marketing & Brand Strategy: "Il nuovo corporate design ha diverse funzioni: esprime le ambizioni strategiche del Gruppo Volkswagen, rappresenta la nuova mentalità e differenzia l’immagine del Gruppo rispetto al brand Volkswagen. Inoltre offre flessibilità: progressivo e di alta qualità, ma allo stesso tempo accessibile e umano".