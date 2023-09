Volkswagen Golf GTI 380 Special Edition 2024 sarà disponibile anche con cambio manuale a sei marce.

Si tratta di un equipaggiamento esclusivo proposto anche per le versioni commercializzate sul mercato americano, la nuova Volkswagen Golf GTI 380 Special Edition 2024 sarà offerta con una ricca dotazione di accessori.

Rende omaggio al passato, alla sua gloriosa storia che da sempre l’ha vista protagonista nel suo segmento di mercato, la GTI è sinonimo di sportività ma anche di divertimento alla guida e si rivolte a tutti gli appassionati che sono alla ricerca di una hothatch polivalente, adatta a ogni tipologia di utilizzo, da quello cittadino a quello extraurbano, il tutto sempre accompagnati da quella indole sportiva tipica della variante GTI.

La GTI 380 Special Edition 2024 è dotata di serie delle sospensioni a scoramento adattivo DDC, di cerchi in lega leggera da 19 pollici che riprendono nel design quanto già visto sulla Golf R 20th Anniversary Edition, pneumatici a profilo ribassato e tetto e calotte specchi retrovisori esterni in nero lucido, numerosi i dettagli rossi presenti lungo tutta la carrozzeria.

Nell’abitacolo immancabile la pallina da golf per il pollo della leva del cambio e i sedili rivestiti in tessuto con trama scozzese. In presenza del pacchetto Autobahn i sedili sono rivestiti in pelle.

Volkswagen Golf GTI 380 Special Edition 2024: motore turbo benzina

Un motore turbo benzina da 2 litri capace di sprigionare una potenza massima di 244 cavalli per 370 m di coppia massima, una variante offerta esclusivamente con cambio manuale a sei marce, il cambio automatico doppia frizione DSG è invece riservato alla GTI ed R.