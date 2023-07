Volkswagen ID. Buzz: passo lungo e 7 posti

Volkswagen ID. Buzz Passo Lungo, dopo il debutto ad Huntington Beach sulla Pacific Coast Highway vicino a Los Angeles, è pronta al suo esordio anche in Europa.

In questi giorni la star di Hollywood, Ewan McGregor, presenterà il Van 100% elettrico a sette posti ad Hannover, in occasione del “Bus Festival”: la Volkswagen ID. Buzz a passo lungo si rivolge a chi ha necessità di spazio ma non rinuncia allo stile e tecnologia.

La nuova variante a passo lungo, che arriverà sul mercato all’inizio del 2024, è lunga 4,962 metri, 25 cm in più rispetto al modello normale, con un passo di 3,239 metri.

La maggiore lunghezza permette di ospitare una terza fila di sedili e disporre di un bagagliaio ancora più capiente.

Volkswagen ID. Buzz a passo lungo: dotazione full

La ID.Buzz a passo lungo potrà contare di un nuovo motore elettrico capace di erogare 286 CV ed in grado di coprire il classico 0-100 km/h in 7,9 secondi.

A distanza di qualche mese sarà disponibile anche la variante a trazione integrale con una potenza di 339 CV ed in grado di percorrere lo 0-100 km/h in 6,4 secondi.

A supporto dell’unità elettrica c’è una batteria da 85 kWh che può essere ricaricata dal 10 all’80% in 25 minuti in presenza di una colonnina a ricarica rapida.

Le novità introdotte con la versione a passo lungo riguardano anche l’head-up display, un sistema dell’infotainment di ultima generazione, il nuovo “Park Assist Pro” con funzione Memory e il sistema di parcheggio da remoto comandato tramite smartphone.

Grazie alle sue dimensioni maggiorate, l’ID.Buzz a passo lungo può disporre di un bagagliaio con una capienza fino a 2.469 litri e la sua abitabilità può variare secondo le esigenze, dai cinque posti fino ai sette posti, con il sedile anteriore del passeggero, i due esterni della seconda fila e quelli della terza fila dotati di punti di ancoraggio Isofix e Top Tether per seggiolini di bambini.

Nella dotazione è presente anche il tetto apribile panoramico hi-tech con oscuramento controllato elettronicamente.