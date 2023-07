Volkswagen Touareg R eHybrid: il SUV sportivo e di lusso

Al via la commercializzazione in Italia della nuova Volkswagen Touareg R eHybrid.

La nuova Volkswagen Touareg R eHybrid arriva in Italia.

È un SUV lussuoso, modello di punta di una gamma di successo, la nuova Volkswagen Touareg R eHybrid ha prestazioni elevate e una tecnologia all’avanguardia.

Spinta da un motore turbo benzina da 3 litri, il sei cilindri in linea è abbinato a un’unità elettrica per una potenza complessiva di 462 cavalli e coppia massima di 700 Nm. Nel classico 0 - 100 km/h impiega soli 5,1 secondi per una velocità massima pari a 250 km/h.

Sul nuovo SUV è presente un sensore di carico sul tetto collegato in rete con le sospensioni elettroniche, il tutto al fine di garantire il massimo comfort ma anche stabilità in presenza di carichi elevati.

Completa la dotazione di serie della nuova Volkswagen Touareg R eHybrid

Un equipaggiamento ricco che comprende l’Innovision Cockpit, ridisegnato e reso ancora più intuitivo grazie alla presenza di un touchscreen centrale con schermo da 15 pollici, inediti anche i gruppi ottici anteriori con tecnologia IQ. Light Matrix HD dotati di oltre 38.000 LED interattivi che proiettano un tappeto luminoso lungo la corsia di guida, illuminando la strada in modo più preciso e ampio. Tramite il Park Assist Pro è possibile comandare a distanza il veicolo tramite app.

La dotazione di serie include anche:

• paraurti dal look specifico R

• terminali di scarico neri

• barre sul tetto in nero lucido

• pinze freno blu co logo R

• logo Volkswagen anteriore illuminato in rosso

• pedaliera in allumino

• sedili anteriori Top Comfort rivestiti in pelle con logo R e riscaldati

• tetto apribile panoramico

• climatizzatore automatico a 4 zone

• ambient pack (illuminazione interna con luci a LED soffuse a 30 tonalità).

A richiesta sono disponibili cerchi in lega da 21 e 22 pollici e vernice Silicon Grey opaco.

Le prime consegne della nuova Volkswagen Touareg R eHybrid partiranno entro fine anno