La Volkswagen Trinity arriverà nel 2030 e sarà un’auto rivoluzionaria.

Rappresenterà l’ammiraglia del costruttore automobilistico tedesco, la nuova Volkswagen Trinity doveva debuttare entro il 2026.

Nel progetto iniziale, l’ammiraglia elettrica tedesca doveva essere realizzata in un apposito stabilimento costruito secondo uno schema all’avanguardia, ma la risposta del mercato in merito alle auto elettriche, ne ha decretato il definitivo slittamento.

Secondo Herbert Diess, Executive Chairman del consiglio di amministrazione di The Mobility House, la Trinity nascerà sull’innovativa piattaforma SSP (acronimo di Scalable Systems Platform) ed arriverà entro la fine del 2032.

Un progetto ambizioso ma che è slittato per via degli ingenti investimenti effettuati dal Marchio nello sviluppo di auto elettriche e sulla scarsa risposta del mercato.

In Europa, la domanda di auto elettriche ha subito un drastico calo, anche per via degli incentivi varati dai vari governi, oramai del tutto esauriti.

Volkswagen Trinity, spazio all’Audi A4 e-tron e alla nuova Golf

Un rinvio che secondo fonti interne, è stato deciso da Oliver Blume, CEO del Gruppo Volkswagen, al fine di evitare eventuali problemi informatici che hanno giù coinvolto altre auto elettriche del Marchio.

Priorità dunque, ad altri modelli più appetibili. Il primo modello che nascerà sulla nuova piattaforma SSP sarà la nuova Audi A4 e-tron, seguita nel 2028 da una Volkswagen Golf completamente elettrica.

Secondo altre fonti, l’attuale ID.4, auto elettrica che nasce sulla piattaforma MEB+, potrebbe passare alla nuova piattaforma SSP.

Dunque, una produzione rinviata non soltanto per motivi strettamente legati al mercato delle auto elettriche, ma anche per questioni strategiche.

La nuova Audi A4 e la futura Volkswagen Golf avranno il difficile compito di risollevare le vendite del Gruppo quasi a ridosso di quello switch, endotermico – elettrico, tanto temuto da costruttori e clienti.