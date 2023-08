Volkswagen Veicoli Commerciali presenta il nuovo California Concept

Volkswagen presenterà al Salone del Camper di Düsseldorf una nuova generazione di Camper.

Era il 1998 quando fu lanciato il primo California basato sul Volkswagen Bus, il T3, a distanza di 35 anni e dopo 260.000 veicoli costruiti in anteprima mondiale torna un nuovo modello, il California Concept.

Sarà prodotto nello stabilimento tedesco di Hannover a partire dal 2024, il California Concept per la prima volta in assoluto utilizzerà una alimentazione ibrida plug-in per assicurare maggiore flessibilità e un livello di comfort notevole ai suoi passeggeri.

Quattro generazioni vendute in più di 260.000 unità accomunate da un dettaglio importante comune: il tetto apribile.

Nel 1988 nasceva il Volkswagen California

Disponibile in due colorazioni, bianco pastello e rosso marsala, il primo California era un van intelligente e dotato di una robusta tecnologia derivata dal furgone Transporter, una generazione che nel solo primo anno fu venduta in 5.000 unità. Il passaggio dal T3 al T4 avviene nell’agosto del 1990 quando fu spostato il motore in avanti e la trazione divenne posteriore, ne derivò un cambio radicale di stile, unitamente al maggiore spazio interno disponibile.

Il T4 era un veicolo perfetto per le gite fuoripista. Fu lanciato nel West Hollywood con una campagna pubblicitaria che prendeva spunto dalla canzone degli Eagles, il T4 è stato un altro successo, alla fine del 2003 fu consegnato in circa 39.000 unità.

Il 30 agosto del 2019 Volkswagen presenta il California 6.1 al Salone del Camper, tra le innovazioni più evidenti l’inedito touchscreen posto nella console del tetto in grado di trasformarsi in un tablet intelligente.