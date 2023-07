Volkswagen Veicoli commerciali: primi test di guida autonoma con passeggeri

Nuovi test sulla guida autonomia per i veicoli commerciali Volkswagen: test sulle strade di Monaco per la nuova ID. Buzz AD.

Volkswagen ID. Buzz è stato testato per la prima volta in queste settimane a Monaco di Baviera.

Volkswagen ID. Buzz AD è un veicolo completamente elettrico che alla dotazione di serie, particolarmente completa, abbina un sistema di guida autonoma firmato Mobileye.

I test sulle strade di Monaco consentono al Gruppo tedesco di accumulare dati sulle miglia percorse memorizzando una varietà di scenari di guida, ogni veicolo testato è dotato di telecamere, radar e tecnologia lidar ed è classificato come veicolo di livello 4 secondo lo standard SAE.

L'attuale flotta di prototipi a guida autonoma basati su Volkswagen ID. Buzz1 è sulle strade con la livrea del fornitore di ridesharing MOIA

Durante tutti i test ogni ID.Buzz AD era presidiata da un autista, un veicolo dunque, pronto per la produzione in serie, in grado di ospitare comodamente fino a quattro passeggeri. Per realizzare un veicolo con guida autonoma di livello 4 in grado di districarsi nel traffico senza alcun bisogno dell’intervento umano, occorre analizzare milioni di dati, a tal fine la collaborazione con MOIA, un’azienda controllata dal Gruppo Volkswagen e presente come fornitore di servizi di mobilità grazie al ridesharing, ha consentito di controllare milioni di dati.

MOIA opera dal 2019 e fino a oggi ha trasportato oltre 8,5 milioni di passeggeri con i suoi servizi di ridesharing.

In Germania, MOIA sarà la prima a utilizzare veicoli a guida autonoma, Volkswagen invece non fornirà in futuro per il mercato americano, servizi di guida autonoma, ciò sarà effettuato da società esterne del settore della mobilità e trasporti.

"L'espansione del nostro programma di sviluppo di veicoli a guida autonoma in Nord America è il prossimo passo nella nostra roadmap strategica globale e il risultato di un investimento a lungo termine", ha dichiarato Christian Senger, membro del Consiglio di Amministrazione e Responsabile dello sviluppo della guida autonoma presso Volkswagen Veicoli Commerciali "Questo ci aiuterà a testare, convalidare e perfezionare la tecnologia anche sulle strade americane".