Volvo Cars e Tesla: una partnership per accedere alle ricariche Supercharger

Volvo Cars ha siglato un importante accordo con Tesla.

Una partnership che consentirà ai possessori di modelli Volvo, attuali e futuri, di accedere alla vasta rete di Supercharger gestita dal noto produttore americano di auto elettriche.

In base a questo accordo, dal 2025, tutte le vetture Volvo destinate agli Stati Uniti, Canada e Messico, saranno dotate della porta di ricarica NACS (acronimo di North American Charging Standard).

I clienti Volvo potranno così accedere a oltre 12.000 punti di ricarica rapida, un numero destinato nel giro di qualche mese, a crescere, vista l’espansione di Tesla e della sua rete di ricarica Supercharger.

I possessori di Volvo EX30 ed EX90, potranno localizzare sull’app di Volvo Cars le colonnine di ricarica Supercharger, così come anche chi siederà al volante di una XC40 e C40 Recharge, il tutto anche utilizzando un adattatore per utilizzare la presa NACS.

Jim Rowan, CEO di Volvo Cars ha dichiarato: "Il nostro percorso di transizione per diventare un produttore con una gamma di auto completamente elettrica entro il 2030 prevede un impegno per rendere l'utilizzo quotidiano di una vettura elettrica sia il più semplice possibile. Uno dei principali fattori che impediscono a un maggior numero di persone di passare alla guida elettrica - un passo fondamentale per una maggiore sostenibilità dei trasporti - è un facile e comodo accesso alle infrastrutture di ricarica. Oggi, grazie a questo accordo, stiamo compiendo un passo importante per eliminare questo ostacolo per i clienti di Volvo negli Stati Uniti, in Canada e in Messico".

Volvo commercializzerà solo auto elettriche dal 2030

Chi guida una Volvo full electric negli Stati Uniti o Canada, via app ufficiale Volvo Cars, potrà localizzare le stazioni di ricarica pubblica e ottenere informazioni in tempo reale sulla disponibilità delle colonnine, utilizzando semplicemente l’interfaccia del sistema d’infotainment, anche per effettuare il pagamento.