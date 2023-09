Volvo Trucks: 30 anni di Volvo FH

Volvo FH è il camion Volvo Trucks più venduto di sempre.

A distanza di 30 anni dal suo lancio, il modello di punta di Volvo Trucks sfoggia un frontale Innovation e un’efficienza senza precedenti, il Volvo FH da quando è stato commercializzato è stato venduto in quasi 1,4 milioni di unità in 80 mercati in tutto il mondo.

Roger Alm, Presidente di Volvo Trucks: “Volvo FH è la rappresentazione perfetta di una mentalità orientata al cliente e di un modello che va oltre i confini da 30 anni. In tutte le aree cruciali come il comfort del conducente, l'efficienza del carburante, la sicurezza e la produttività, non abbiamo mai smesso di migliorare questo camion. Sono molto orgoglioso che oggi i nostri clienti possano ordinare il Volvo FH elettrico, a gas e diesel”.

Volvo FH è un truck sicuro ed efficiente

Un motore da 12 litri completamente rinnovato, la variante FH16 è equipaggiata invece con un 16 litri, nuova è anche la cabina, ancora più aerodinamica, il Volvo FH è stato lanciato con un telaio ottimizzato che si presta a diverse applicazioni per il trasporto e a soluzioni flessibili.

Cura per i dettagli e alta qualità costruttiva, trent’anni di innovazione hanno portato all’utilizzo di diversi sistemi di sicurezza che su strada si sono rivelati vincenti, dall’airbag del conducente al cambio automatizzato I-Shift, anche lo sterzo dinamico contribuisce al piacere di guida del Volvo Trucks, grazie a una sterzata comoda, senza sforzo, e a una eccellente manovrabilità.

Ylva Dalerstedt, Long Haul Segment Manager presso Volvo Trucks: “La prima generazione del Volvo FH ha cambiato radicalmente il concetto di camion moderno. Da allora, abbiamo continuato a fissare nuovi standard nel settore dei trasporti e lanciato altre cinque generazioni di questo veicolo. La nostra formula di successo è stata quella di sfruttare la tecnologia più recente in modo che aggiunga sempre chiari vantaggi per i nostri clienti e conducenti. Come prova del nostro successo nel miglioramento continuo e dell'evoluzione costante, sono molto orgogliosa che Volvo FH sia l'unico veicolo a essere stato selezionato tre volte come 'Camion dell'Anno' a livello internazionale”.